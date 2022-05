UEFA sluit Rusland op alle fronten uit en ontneemt in één klap 50 miljoen euro

Maandag, 2 mei 2022 om 18:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:09

De UEFA zet de uitsluiting van Russische voetbalteams op alle fronten door, zo maakt de Europese voetbalbond bekend. Het Uitvoerend Comité van de UEFA heeft maandag een reeks besluiten genomen die voelbare consequenties hebben voor de Russen. Zo mogen de nationale elftallen van het land niet meedoen aan onder meer de Nations League, het EK Vrouwen en het EK Onder 21, en worden daarnaast de Russische clubs komend seizoen op alle fronten geweerd uit het Europese voetbal.

Het Russisch vrouwenelftal was voor het EK Vrouwen van komende zomer ingedeeld bij Zweden, Zwitserland en Nederland. De voetbalbonden van alle drie de groepstegenstanders hadden al aangekondigd niet te zullen spelen tegen Rusland, en hoeven dat van de UEFA dus ook niet te doen. De uitsluiting van Rusland levert een EK-ticket op voor Portugal, dat nu plaatsneemt in de poule. Het EK Vrouwen vindt van 6 tot 31 juli plaats in Engeland.

De UEFA treft ook het Russisch clubvoetbal keihard, want geen enkel team onder Russische vlag mag in het seizoen 2022/23 deelnemen aan Europees voetbal. Daarmee ziet Rusland onder meer het zeer lucratieve ticket voor de groepsfase van de Champions League, dat eigenlijk toebehoorde aan de landskampioen, afgenomen worden. Ook in de Europa League en de Conference League zijn Russische clubs komend seizoen niet welkom. Vlak na de invasie in Oekraïne werd Spartak Moskou overigens als enige overgebleven Russische deelnemer al uit de Europa League van dit seizoen gezet.

Zenit Sint-Petersburg, dat ruim aan kop gaat en zeer waarschijnlijk de titel zal pakken in Rusland, ziet daarmee een Europese premie van minstens 40 miljoen euro verdampen. Met daarbij de afgenomen startplekken voor de andere twee Europese toernooien wordt het Russisch voetbal voor minstens 50 miljoen euro getroffen, een bedrag dat bij goede prestaties nog veel verder had kunnen oplopen. Het Champions League-ticket schuift overigens door naar Schotland, waar Celtic en Rangers nu naast het kampioenschap dus strijden om directe toegang tot de groepsfase van de Champions League.

Rusland ziet ook zijn bid voor de organisatie van het EK 2028 en EK 2032 in de prullenbak verdwijnen. De Russen maakten na de inval in Oekraïne schaamteloos bekend het Europees kampioenschap over zes of tien jaar te willen organiseren, maar de UEFA gaat daar niet in mee, omdat Rusland volgens de bond het voetbal in diskrediet brengt.