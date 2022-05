Dortmund troeft vol trots Bayern en Spurs af en maakt twintig miljoen over

Maandag, 2 mei 2022 om 18:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:39

Nico Schlotterbeck maakt komende zomer de overstap van SC Freiburg naar Borussia Dortmund, zo bevestigt laatstgenoemde club via zijn officiële kanalen. BVB maakt naar verluidt ongeveer twintig miljoen euro over om het slechts één jaar doorlopende contract van de 22-jarige centrumverdediger af te kopen. "Na overleg met alle betrokken partijen heb ik vandaag besloten om mijn verhuizing naar Borussia Dortmund in de zomer van 2022 aan te kondigen", reageert Schlotterbeck op de website van zijn nieuwe club.

Hiermee wil ik duidelijkheid scheppen voor SC Freiburg, Borussia Dortmund en mezelf persoonlijk", vervolgt Schlotterbeck. "Het is belangrijk voor mij om me volledig te kunnen concentreren op de resterende drie wedstrijden met SC Freiburg. Daarna kijk ik uit naar de nieuwe verantwoordelijkheden bij Borussia Dortmund." De strijd om plek drie en vier is in Duitsland razend spannend. Met Freiburg bezet Schlotterbeck nu die vierde plaats, die recht geeft op een Champions League-ticket. Achtervolger Leipzig staat met een duel tegoed echter op slechts één punt achterstand, terwijl ook FC Köln en Union Berlin daarachter nog volop in de race zijn.

Schlotterbeck wordt bij Dortmund gezien als vervanger voor Manuel Akanji, die op de nominatie staat om te vertrekken. Met het akkoord troeft Dortmund onder meer Newcastle United, Tottenham Hotspur en Bayern München af. Laatstgenoemde club werd medio april nog door Kicker opgevoerd als de kaper op de kust voor een akkoord tussen Dortmund en Schlotterbeck. Bayern verliest juist Niklas Süle aan Dortmund, waardoor het ook op zoek was naar een nieuwe centrumverdediger. Dortmund is nu al twee centrumverdedigers rijker en is hard op weg om met Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg ook een spits aan te trekken. Topschutter Erling Braut Haaland gaat naar verwachting juist vertrekken.

"Nico Schlotterbeck is een jonge Duitse international die zich heel goed heeft ontwikkeld. Zijn profiel past perfect bij BVB", zegt sportief directeur Michael Zorc van Borussia Dortmund, die over een paar weken zijn functie neerlegt. Zorc's opvolger, Sebastian Kehl, voegt toe: "Nico's pad doet me een beetje denken aan dat van mij, omdat ik ook op dezelfde leeftijd als jonge international naar BVB kwam uit Freiburg. Ik hoop dat Dortmund een nieuw thuis voor hem wordt, zoals het toen voor mij was. Nico is een speler met een enorm potentieel. Te midden van interesse van veel clubs koos hij niet het financieel meest lucratieve aanbod, maar koos hij eerder voor BVB om om zijn ontwikkeling als voetballer verder te brengen. We zijn erg blij dat Nico duidelijk voor Borussia Dortmund kiest door een langdurig contract te ondertekenen." De verdediger tekent tot medio 2027.

Schlotterbeck, die drie jaar geleden debuteerde bij Freiburg, maakt een stormachtige ontwikkeling door. De verdediger kwam dit seizoen tot nu toe tot 35 officiële wedstrijden voor de club, waar hij deel uit maakt van de op twee na minst gepasseerde defensie van de Bundesliga (achter Bayern en RB Leipzig). Op 26 maart mocht Schlotterbeck van bondscoach Hansi Flick zijn debuut maken voor het Duitse nationale team in de oefenwedstrijd tegen Israël (2-0 winst). Drie dagen later speelde hij ook negentig minuten tegen het Nederlands elftal (1-1).