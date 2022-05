‘Ik ben er vrij zeker van dat Erik ten Hag mijn nummer heeft, hij mag bellen’

Maandag, 2 mei 2022 om 17:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:10

Erik ten Hag kan voor advies over zijn nieuwe baan altijd terecht bij Ralf Rangnick. Op dit moment is Rangnick op interim-basis werkzaam als trainer van Manchester United, maar vanaf volgend seizoen neemt Ten Hag het roer over. In de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Brentford van maandagavond zegt Rangnick in de Engelse pers dat Ten Hag hem kan bellen.

"Ik ben er vrij zeker van dat hij mijn nummer heeft", geeft de 63-jarige Duitser aan. "Hij heeft nog wat wedstrijden te gaan met Ajax en wij moeten ook nog drie wedstrijden spelen. Ik ben meer dan bereid om met hem te spreken en van gedachten te wisselen, wanneer hij dat wil." Rangnick heeft vertrouwen in zijn opvolger. "Met Erik als trainer en een goed transferbeleid ben ik ervan overtuigd dat de supporters en de media een beter team zullen zien, met uiteindelijk hopelijk een betere positie in de competitie."

Ook verdediger Diogo Dalot heeft vertrouwen in Ten Hag. "Ik denk dat er niet veel voor nodig is om te zien dat hij een fantastische trainer is. Hij heeft iets buitengewoons neergezet bij Ajax", vindt de rechtsback. "Hij speelt erg attractief voetbal. Ik denk dat iedere supporter van Manchester United blij is met zo'n trainer. Als spelers zijn we dat ook. Het is voor ons prettig om duidelijkheid te hebben over de trainer voor volgend seizoen. We weten wat we kunnen verwachten en kunnen in de voorbereiding samenwerken en onze ideeën uitwerken."