Grote verbazing in Duitsland om trip van Bayern München naar Ibiza

Maandag, 2 mei 2022 om 17:14

De beslissing van de spelersgroep van Bayern München om naar Ibiza te trekken doet veel stof opwaaien in Duitsland. Der Rekordmeister ging zaterdag op bezoek bij 1. FSV Mainz 05 hard onderuit (3-1), waarna besloten werd de koffers te pakken en naar het Spaanse schiereiland te trekken. De trip wordt door Bayern een teambuildingsuitje genoemd, maar levert de club veel kritiek op.

Bayern kroonde zich vorige week met een overwinning op naaste concurrent Borussia Dortmund (3-1) kampioen van Duitsland. Daarna leek Bayern de teugels te laten vieren, met de slechte wedstrijd in Mainz tot gevolg. Nog voor het gevoelige verlies werd door de spelersgroep het verzoek ingediend bij de clubleiding om naar Ibiza te mogen vertrekken, dat door de beleidsbepalers in München werd geaccepteerd. “Vorige week lieten de spelers ons weten dat ze twee dagen vrij wilden en met de groep naar Ibiza wilden. We accepteerden dat en zagen het als teambuilding”, legt sportief directeur Hasan Salihamidzic uit in BILD.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het team had zichzelf dit seizoen hoge doelen gesteld en is sinds de uitschakeling in de Champions League erg druk geweest. Als speler heb ik geleerd hoe belangrijk teambuilding kan zijn”, besluit de oud-speler van Bayern. Een andere oud-speler van Bayern kan zich niet vinden in het besluit. “Het zou een teambuildingsuitje moeten zijn, maar naar mijn idee is dit eerder een vrijetijdsbesteding”, constateert Lothar Matthäus in zijn column in Sky. “Alleen al het feit dat het team niet in zijn geheel afreist naar Ibiza en zelfs de aanvoerder (Robert Lewandowski, red.) thuisblijft bewijst dat de beredenering niet klopt. Dit Bayern is geen team, dat hebben ze wel laten zien dit seizoen.”

Matthäus stelt dat in zijn tijd als speler bij Bayern de situatie nooit zou voorkomen. “Het is logisch dat spelers feest vieren na het behalen van een titel, dat gebeurde in mijn tijd ook. Maar als spelers een paar dagen naar Ibiza wil vliegen, moet daarvoor eerst hun plicht worden gedaan. Dan moest de wedstrijd tegen Mainz gewonnen worden. Niemand zou iets hebben gezegd tegen een avond in een discotheek in München, maar deze actie is ongepast."

Dat Julian Nagelsmann niet ingrijpt ligt volgens Matthäus aan het gebrek van gezag van de coach van Bayern. “Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge zouden de ploeg na een 3-1 nederlaag in Mainz nooit twee dagen hebben laten vliegen. Ik kan me goed voorstellen dat Julian Nagelsmann deze reis graag had willen annuleren. Maar het zou voor hem heel riskant zijn geweest om door deze reis een streep te zetten zonder daarna een groot deel van de kleedkamer te verliezen. Er is een heel dunne lijn tussen het gezag van een jonge Bayern-coach die nog niet veel succes heeft gehad en het verlies van prestige en respect in het team”, besluit Matthäus.

Felix Magath, de trainer van Hertha BSC en tevens voormalig coach van Bayern, spreekt schande van het optreden van de Bundesliga-kampioen en is bang dat de situatie invloed heeft op zijn team. Bayern treft namelijk volgende week VfB Stuttgart, een van de concurrenten van Hertha in de verhitte strijd tegen degradatie. “Bayern is al kampioen, dus misschien dat ze gestopt zijn met voetballen”, stelt de 68-jarige oefenmeester. “Ik heb de wedstrijd niet gezien, dus ik weet niet hoe de nederlaag tot stand kwam. Maar leuk is het niet.”

“Het seizoen duurt voor iedereen tot en met de laatste speeldag. Dus ik weet niet waarom een team dan zou beslissen om met nog drie speeldagen te gaan er al mee te stoppen. Dit is niet goed voor de Bundesliga, en ook niet voor de eerlijke concurrentiestrijd.” Magath kon zijn oren niet geloven toen hij geattendeerd werd op het Ibiza-tripje. “Zoiets zou ik absoluut niet toestaan, zoiets zou niet eens in me opkomen. Een kampioensfeest is één keer begrijpelijk, maar niet voor drie weken. Wat kan ik er verder over zeggen? Laten we afwachten hoe ze het verder gaan doen de komende weken”, foetert Magath.