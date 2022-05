Fabrizio Romano houdt kleine slag om de arm omtrent toekomst Frenkie de Jong

Maandag, 2 mei 2022 om 16:44 • Dominic Mostert

Fabrizio Romano gaat uit van een langer verblijf van Frenkie de Jong bij Barcelona. De middenvelder staat nog vier jaar onder contract in het Camp Nou, maar toch wordt regelmatig gespeculeerd over een transfer in de zomer. Manchester United en Bayern München worden in verband gebracht met De Jong, die volgens Romano geen vertrekwens heeft. De aanstelling van Erik ten Hag in Manchester kan wel voor een andere situatie zorgen, aldus de transfermarktexpert.

"Supporters van Barcelona en Manchester United vragen iedere dag naar De Jong", vertelt Romano maandag in zijn podcast Here We Go. "Er gaan veel geruchten rond, maar hij wil Champions League-voetbal spelen. Daarom wordt het voor Manchester United niet makkelijk om hem te benaderen." Barcelona stevent af op een topvierklassering in LaLiga en daarmee kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Manchester United staat zesde in de Premier League en kan alleen in theorie nog bij de beste vier clubs eindigen. Plaatsing voor de Europa League lijkt het hoogst haalbare.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Natuurlijk kan zijn relatie met Erik ten Hag de situatie veranderen, maar op dit moment is zijn prioriteit Champions League-voetbal en Barcelona", maakt Romano duidelijk. "De club wil hem behouden. Xavi doet zijn best om het bestuur ervan te overtuigen om spelers te behouden. Maar het bestuur wil De Jong daadwerkelijk houden, dus ik zie op dit moment geen problemen. We zullen zien wat er gebeurt als er biedingen binnenkomen, maar op dit moment is Frenkie de Jong untouchable voor Xavi." Romano denkt tevens dat een andere middenvelder van Barcelona, Gavi, eveneens bij de club blijft.

Het zeventienjarige talent wordt gelinkt aan Chelsea en Bayern. Zijn contract loopt medio 2023 af, maar Romano verwacht een nieuwe verbintenis voor Gavi. "Natuurlijk is er belangstelling voor een van de grootste talenten ter wereld, dat is normaal. Maar van wat ik verneem, is zijn intentie om bij Barcelona te blijven. Die situatie is niet veranderd. Net zoals bij Ronald Araújo kan het even duren voor er een akkoord is over een nieuw contract. Barcelona moet uitkijken met de regels omtrent de salariskosten en het registreren van spelers. Maar het plan is helder: Gavi en Barcelona willen met elkaar verder. Er is nog wel een laatste gesprek nodig voordat zijn nieuwe contract rond is."