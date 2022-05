Supporter door OM gedagvaard na klap op hoofd Cerny; aanvaller doet aangifte

Maandag, 2 mei 2022 om 16:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:18

De supporter die FC Twente-aanvaller Václav Cerny tijdens de Twentse derby (1-1) op zijn hoofd sloeg moet zich voor de rechter verantwoorden. De 31-jarige fan van Heracles Almelo wordt verdacht van mishandeling en het Openbaar Ministerie heeft hem gedagvaard, waardoor de verdachte zich op 25 mei moet melden bij de rechtbank in Almelo voor een snelrechtzitting, zo schrijft TC Tubantia, dat ook melding maakt van aangifte van Cerny tegen de supporter.

De verhitte derby tussen Heracles en Twente leverde een vervelend moment op toen een supporter van de thuisploeg Cerny op het hoofd sloeg tijdens een opstootje tussen de spelers van beide ploegen. De Tsjech kreeg het in de slotfase van de wedstrijd aan de stok met de Deen Kasper Jakobsen, waarna de 31-jarige Almeloër besloot om de Tsjechische aanvaller vanachter de boarding op zijn hoofd te slaan. De Tsjech schrok van het moment en ging kort verhaal halen, waarna hij door ploeggenoot Giovanni Troupée werd weggehaald bij de supporters. Naast de 31-jarige fan werden er nog twee andere supporters aangehouden. De één voor het gooien van vuurwerk en de ander voor het beledigen van agenten.

Het was de hele wedstrijd al onrustig op Erve Asito, de thuishaven van Heracles. Zo moest de stadionspeaker van de thuisploeg al meerdere keren handelend optreden en dreigde scheidsrechter Sander van der Eijk de derby zelfs stil te leggen, nadat er door supporters voortdurend met bier richting FC Twente-keeper Lars Unnerstall werd gegooid en aan de doelnetten werd getrokken. Op het veld ontvlamde het duel ook al snel, toen Anas Ouahim in de zestiende minuut een rode kaart kreeg van Van der Eijk na het raadplegen van de VAR-beelden. De Duitser maakte een paar minuten ervoor een onbesuisde tackle op de benen van de Griek Dimitrios Limnios.

Twente-trainer Ron Jans blikte na de wedstrijd terug op de incidenten die plaatsvonden tijdens het duel. Jans oordeelde dat sfeer altijd bij een derby hoort. "Maar we moeten af van die uitwassen", zo klonk het op de aansluitende persconferentie. "Het kan niet zo zijn dat Vaclav een klap krijgt en er tijdens de wedstrijd aan het doelnet wordt getrokken. Dat is ongehoord." Doelman Lars Unnerstall deelde de mening van zijn coach. "Met dat bier heb ik niet zo’n probleem. Maar met aanstekers en dat soort dingen gooien moeten ze gewoon laten, dat kan echt niet. Die harde dingen, dat moet niet."

Heracles-directeur Rob Toussaint sprak zich na afloop van de wedstrijd ook uit over het incident met Cerny. "Dit kan echt niet en is een grote smet op de avond. We gaan snel uitzoeken wie het is geweest, dit tolereren we natuurlijk niet. Dit kan niet en dit mag niet. Hier past maar één ding en dat is excuses maken”, aldus de teleurgestelde bestuurder van de club uit Almelo. Heracles kwam na de vroege rode kaart voor Ouahim nog op voorsprong door een doelpunt van Noah Fadiga, waarna Gijs Smal met een geplaatste vrije trap voor de gelijkmaker zorgde.