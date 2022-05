Lazio haalt middels statement hard uit naar snerende en ‘obsessieve’ Mourinho

Maandag, 2 mei 2022 om 16:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:22

Lazio heeft middels een statement hard uitgehaald naar José Mourinho. De Portugese oefenmeester van AS Roma bekritiseerde de arbitrage, die een buitenspelgoal van i Biancocelesti in blessuretijd over het hoofd zag, waardoor Lazio zaterdag met 3-4 won op bezoek bij Spezia.

Mourinho stond zondagavond geïrriteerd de Italiaanse pers te woord na een 0-0 gelijkspel tegen Bologna. Door dit resultaat kan Roma een top vier-notering uit het hoofd zetten en is de hoop om zich komend seizoen te kwalificeren voor de Champions League vervlogen. “Ik ben al 22 jaar trainer en alles blijft hetzelfde. Veel dingen veranderen in het voetbal, maar jullie (de media, red.) niet”, zei Mourinho na het doelpuntloos gelijkspel. Doordat Lazio een dag eerder afrekende met Spezia, staan beide ploegen na 35 speelrondes op 59 punten.

Mourinho liet ook weten zich te hebben gestoord aan de winnende treffer van Lazio-verdediger Francesco Acerbi. “Toen kon je al winnen met buitenspelgoals. 22 jaar geleden kon je ook al winnen met een buitenspeldoelpunt en dat kan nu nog steeds. Denk daar maar eens over na.” Lazio reageerde daags na de uitspraak van Mourinho woest op de trainer van AS Roma, zonder zijn naam te noemen.

Er zijn in 2022 nog steeds trainers die wijzen naar vermeende partijdigheid van scheidsrechters. Ze hebben een obsessie voor Lazio en zijn meer met onze club bezig dan met het falen van hun eigen team”, schreef Lazio in een uitgebreid statement. Het seizoensslot van de Serie A belooft nog spannend te worden. Naast de verhitte titelstrijd, zijn Roma, Lazio, Fiorentina en Atalanta nog in de race om een Europa League-ticket.