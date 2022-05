Aad de Mos laakt afwezige ‘vakantieman’ van PSV: ‘Ik zou hem laten gaan’

Maandag, 2 mei 2022 om 15:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:38

Volgens Aad de Mos doet PSV er goed aan om na dit seizoen afscheid te nemen van Mario Götze. In zijn wekelijkse gesprek met het Eindhovens Dagblad wordt de 29-jarige middenvelder door De Mos omschreven als ‘een vakantieman’ vanwege het feit dat hij dit seizoen al meerdere wedstrijden moest missen. Trainer Roger Schmidt kon zondag tegen Willem II (4-2 winst) geen beroep op Götze doen vanwege ziekte.

“Ik zou hem laten gaan”, zegt De Mos stellig daags na het Eredivisie-duel met Willem II. "Ik heb altijd zo’n gevoel, en het komt altijd weer uit, dat hij een beetje de vakantieman is. Gisteren (zondag, red.) ook weer, dan is hij ineens weer ziek. Hij kiest zijn wedstrijden uit, dat blijf ik zeggen. Het is ook geen constante speler. Je moet constant iemand hebben die op de barricade staat, ook als het wat minder gaat.”

Volgens De Mos is Götze dan ook niet te vergelijken met Dusan Tadic, die tegen PEC Zwolle (3-0 winst) zijn 124ste achtereenvolgende competitieduel voor Ajax speelde. “Je moet een bepaalde hardheid hebben in je techniek en dat je de boel ook mee kan trekken, zoals Tadic. Als het wat slechter draait krijgen Tadic en Blind kritiek van de eigen fans, maar ze staan er dan wel weer op de momenten dat ze er moeten staan.”

De Mos is van mening dat Götze in tegenstelling tot andere spelers van PSV niet snel tot een publieksfavoriet zal uitgroeien. “Bij een speler als Götze mis ik een bepaalde affectie, die ik wel bij Cody Gakpo, Armand Obispo of Jordan Teze heb, dat zijn PSV-jongens. Dat heb ik bij Götze niet, hij kan net zo makkelijk dalijk weer bij Hertha BSC of Vfl Bochum spelen. De oefenmeester in ruste is sowieso niet onder de indruk van het aankoopbeleid onder Schmidt. “Er is een te groot leger aan spelers in het kielzog van de trainer naar PSV zijn gekomen. Dat is die keeper Yvon Mvogo, red.), Philippe Mwene en die rugby’er Carlos Vinicius.”