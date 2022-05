Memphis Depay openbaart toekomstplannen; Romano onthult aanbiedingen

Maandag, 2 mei 2022 om 15:10 • Laatste update: 15:14

Memphis Depay wil bij Barcelona blijven. De aanvaller die zondagavond nog het openingsdoelpunt maakte voor de Catalanen tegen Real Mallorca (2-1) staat volgens Spaanse media en transfermarktexpert Fabrizio Romano in de belangstelling van meerdere clubs uit de Premier League. Toch wil Memphis niet vertrekken en voor zijn kans gaan bij Barcelona.

Volgens Romano en diverse Spaanse media willen meerdere clubs uit Engeland Depay terughalen naar het land. In 2015 werd de aanvaller door toenmalig manager Louis van Gaal naar Manchester United gehaald, waar hij in twee jaar tot 53 wedstrijden kwam. De 77-voudig international van het Nederlands elftal wil echter niks weten van de interesse en wil voor zijn kans bij Barcelona gaan. “Ik ben hierheen gekomen omdat ik voor Barcelona wilde spelen. Ik wil belangrijk zijn voor dit team, ook volgend jaar en nog vele jaren daarna”, maakt Depay duidelijk tegenover ESPN.

