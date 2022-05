Driessen wil niet mee in Rotterdamse feestvreugde: ‘De beschaving is zoek’

Maandag, 2 mei 2022 om 14:30 • Tom Rofekamp

Valentijn Driessen is niet te spreken over het gedrag van de hedendaagse voetbalsupporter. De chef voetbal van De Telegraaf heeft in zijn maandagse column geen goed woord over voor de aanhang van Feyenoord, die donderdag de zoveelste boete dit seizoen riskeerde door vuurwerk af te steken voorafgaand aan het Conference League-duel met Olympique Marseille (3-2). Ook elders in Nederland moeten supporters het ontgelden bij Driessen, volgens wie 'de beschaving zoek is'.

De supporters van Feyenoord kwamen donderdag opnieuw in opspraak vanwege het afsteken van vuurwerk. De Rotterdammers kregen dit seizoen in totaal al tien boetes van de UEFA, dat naar info van Driessen 'inmiddels 484.625 euro bedraagt'. 'Daarbij valt die 25.000 euro van het sympathieke crowdfundinginitiatief (om een transfer van Cyriel Dessers te bewerkstelligen, red.) volledig in het niet'', is zijn oordeel. "Zouden er niet standaard fakkels en vuurwerk worden afgestoken en trappen worden bezet in De Kuip, dan zou Feyenoord financieel pas echt geholpen zijn door z’n eigen supporters."

Driessen ziet echter geen patent op wangedrag in Rotterdam. "Wat de aanhangers van SC Heerenveen uithaalden voor de Friese derby tegen SC Cambuur (3-3, red.) ging alle perken te buiten. Hoe gestoord moet je zijn om een afgehakt hertenhoofd voor de ingang van een stadion achter te laten?" Ook de supporters van Heracles Almelo krijgen er flink van langs: "Hoe gestoord moet je zijn als supporter om een fles naar een keeper te gooien of een speler van de tegenpartij tijdens een wedstrijd een klap te verkopen?", refereert Driessen naar de incidenten rondom Lars Unnerstall en Vaclav Cerny omtrent de derby tussen Heracles en FC Twente (1-1).

De journalist heeft een helder eindoordeel. "De voorbeelden zijn van afgelopen week en daarom is er sprake van een zekere willekeur. Want geen enkele aanhang kan over een heel seizoen de handen in onschuld wassen. Meer beschaving in de stadions begint bij de fans. Wat clubs niet ontslaat van strenger optreden tegen zich misdragende ’gasten’. Misschien dat het dan lukt om terug te keren naar het pré-coronatijdperk toen het jarenlang fijn en veilig toeven was in de Nederlandse voetbalstadions."