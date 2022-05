Eva Jinek countert op Instagram kritiek op veelbesproken fragment

Eva Jinek heeft op Instagram tekst en uitleg gegeven bij het veelbesproken fragment met Sjaak Polak. In februari 2020 nodigde de presentatrice de oud-prof uit in haar talkshow Jinek. Polak vertelde daar een anekdote over het vastbinden van toenmalig ploeggenoot Anthony Obodai aan een massagetafel. Jinek deelt op een Instagram Story dat ze contact heeft gezocht met Obodai, die zich van geen kwaad bewust was bij de actie.

In het fragment nodigt Jinek Polak uit om zijn verhaal te doen, wat ze afdoet als 'kleedkamerhumor'. De voormalig linksback klapt uit de school over zijn periode bij Sparta Rotterdam. "Obodai liep altijd naakt door de gang heen omdat hij zo'n fantastisch lichaam had. Poedelnaakt. Hij zei dan altijd: I am the king. Toen zei ik: 'Nou moet je ophouden, want je bent maar een smurf'. Toen liep hij dus weer naar die massagetafel."

Polak vertelt dat toenmalig teamgenoot Ricky van den Bergh en hij Obodai beetpakten en de Ghanees vastbonden. "Ik liep heel rustig naar de medische kast en haal er zo'n houten spatel uit. Ik pakte 'Red Hot' - een best pittige balsem - en kijk zo zijn kringspier in. Ik bleef maar wachten tot hij ontspande en sloeg zo die spatel op zijn stuitje. Uiteindelijk haal ik hem zo via zijn bilnaad, via die balzak naar beneden."

Ik heb het destijds gemist maar heeft Kaag dat destijds ook van @Jinek_RTL gezegd toen er een rel was over deze smeuïge anekdote waarvan Jinek er op stond dat het verteld werd ? Oh nee wacht...... pic.twitter.com/Ura0Ldaqod — Tis (@Hetishelder) April 30, 2022

Is dit niet vele malen heftiger dan wat we van de week in #VIVandaag gezien hebben? Nog niets over gehoord in de media, of zie ik iets over het hoofd?#derksen #jinek Check 'Kleedkamerhumor 2.0' op Dumpert https://t.co/irsHE0YfIN — Patricia van Andel (@PvanAndel) May 1, 2022

Het fragment, daterend van 19 februari 2020, gaat momenteel viraal op internet en staat onder meer bij de best bekeken video's op Dumpert. Ook oud-lijsttrekker van D66 Alexander Pechtold is lachend te zien op het fragment, dat door De Limburger uit het verleden werd opgerakeld. Huidig partijleider van D66 Sigrid Kaag veroordeelde het incident van Derksen van afgelopen week nog. Het incident in de uitzending van Jinek wordt in het kader van die rel geplaatst.

Zondagavond geeft de presentatrice zelf tekst en uitleg via Instaragm. "We spraken onder andere over de streken die voetballers onderling bij elkaar uithalen. Er werd toen, en aan tafel, om gelachen, want de mannen waren onderling bevriend, haalden deze streken voortdurend over en weer bij elkaar uit als vrienden onder elkaar. Maar natuurlijk gaat het niet alleen om de intentie van degene die de grap uithaalt, maar vooral om degene die het onderspit delft, de 'grap' ervaart."

"Daarom heb ik Anthony Obodai vandaag zelf gebeld om hem te vragen naar zijn beleving", vervolgt jinek. "Hij vond de grap 'hilarisch' en 'heel goed geslaagd' en illustratief voor de manier waarop er in het team met elkaar werd omgegaan. Ricky van den Bergh was zijn 'allerbeste vriend' binnen het team en Sjaak Polak mocht hij 'erg graag'. Hij heeft er nooit last van gehad, 'toen niet en nu niet', want het was wat hem betreft gewoon een heel goed gelukte grap die paste bij hoe ze met elkaar omgingen."

Jinek geeft blijk van dat het betreffende item met voorbedachten rade gemaakt werd. "Toen wisten we al dat de mannen hechte teamgenoten en vrienden waren geweest. We zaten dus niet aan tafel om te lachen om te lachen over een naar voorval waar iemand last van had. Ik vind het heel erg dat sommigen dat nu wel suggereren en daarom vond ik het belangrijk om Anthony zelf te spreken en dit met jullie te delen. Ik hoop dat ik de zorg daarover heb kunnen wegnemen."