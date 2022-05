Volendam gaat met volkszanger Jan Smit als voorzitter de Eredivisie in

Maandag, 2 mei 2022 om 13:04 • Tom Rofekamp

Jan Smit is de nieuwe voorzitter van FC Volendam, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De volkszanger wordt de opvolger van Piet Kemper, die na drie jaar het voor gezien houdt bij het andere Oranje. Smit was al werkzaam bij Volendam als commercieel directeur, maar schuift nu dus door naar de voorzittersrol.

In eerste instantie had Smit geen trek om het voorzitterschap op zich te nemen door zijn huidige baan als commercieel directeur. De volkszanger gaf aan nog niet klaar te zijn met zijn huidige functie, maar heeft in het belang van de club toch de baan als voorzitter aangenomen. “''Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik dáár voor de club waar de club mij nodigt denkt te hebben. Volgend jaar vier ik hier mijn tienjarig jubileum, dan is dit maar het toetje'', zegt Smit op de clubsite van de kersverse promovendus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kemper is in zijn nopjes met de aanstelling van zijn opvolger. “In onze zoektocht naar een geschikt uithangbord mét bestuurservaring kwamen we na een aantal gesprekken met onze RVC al gauw tot de conclusie dat we niet ver hoefden te zoeken. Jan heeft veruit de meeste bestuurservaring van iedereen binnen de club en is onze bekendste ambassadeur”, legt de vertrekkende voorzitter uit. “Daarom hebben we hem gevraagd zijn commercieel directeurschap neer te leggen om vanaf komend seizoen als voorzitter aan de slag te gaan.".

Volendam promoveert dit seizoen naar de Eredivisie nadat het zich verzekerde van de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De club gaat daarmee voor het eerst in dertien jaar weer op het hoogste niveau in Nederland uitkomen. Wel moest Volendam de titel aan FC Emmen laten, dat met nog één speelronde te spelen niet meer te achterhalen is voor 'de palingclub'.