‘Barça akkoord over vervanger van ‘gebrekkige leider’ De Jong; Valencia ontkent’

Maandag, 2 mei 2022 om 12:46 • Laatste update: 13:20

Barcelona is voornemens om Carlos Soler van Valencia aan te trekken, zo meldt AS. Volgens de Spaanse krant willen de Catalanen Frenkie de Jong mede door een ‘gebrek aan leiderschap’ verkopen en willen ze de 25-jarige Soler als vervanger binnenhalen. Tevens zou Barcelona door de operación veel geld binnenhalen.

Ondanks dat De Jong een gewaardeerde speler is bij Barcelona, zou de clubleiding hem nu toch willen verkopen. Volgens AS wordt de 24-jarige Nederlander een ‘gebrek aan leiderschap’ verweten. Ook het bedrag dat De Jong moet opleveren op de markt verhoogt de interesse van los Azulgrana: een bedrag rond zeventig miljoen euro moet genoeg zijn om hem los te weken. Onder andere Bayern München en Manchester United zouden interesse hebben in De Jong.

Als vervanger wil Barcelona dus Soler aantrekken. De club zou al een akkoord hebben met Valencia, dat twintig miljoen euro wil vangen voor zijn oogappeltje. Ook zou Soler al persoonlijk akkoord zijn met de Catalanen. De Spanjaard moet het middenveld van Barcelona van extra elan voorzien. Sergio Busquets en Pedri zijn volgend seizoen volgens AS zekerheidjes voor Xavi, die ook nog kan beschikken over Gavi, Nico González en Riqui Puig. Tevens lijkt de transfervrije komst van Franck Kessié (AC Milan) ook een zekerheidje.

Door De Jong te verkopen en te vervangen door Soler kan Barcelona een bedrag van vijftig miljoen euro binnenhalen, wat het weer kan gebruiken voor andere transfertargets. Overigens heeft Valencia het vermeende akkoord met Barcelona over Soler in alle toonaarden ontkend via de officiële kanalen. “Gezien de informatie die deze maandag in AS is gepubliceerd, ontkent Valencia botweg dat het een overeenkomst heeft of dat er onderhandeld wordt met FC Barcelona over de transfer van Carlos Soler. De club is momenteel juist in onderhandelingen met de speler en zijn zaakwaarnemers om zijn contract te verlengen”, laat de club uit de sinaasappelstad weten.