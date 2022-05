‘Barcelona richt pijlers op nieuwe linksback met heimwee naar Spanje’

Maandag, 2 mei 2022 om 12:31 • Tom Rofekamp

Marcos Alonso staat hoog op het lijstje bij Barcelona. aldus Fabrizio Romano. De doorgaans betrouwbare transfermarktexpert schrijft zondag dat de linksback van Chelsea 'één van de drie of vier opties is' om de linksbackpositie van de Catalanen van nieuw elan te voorzien. Volgens Romano heeft Barcelona al direct geïnformeerd naar de afkoopsom van Alonso, wiens contract in Engeland medio 2023 afloopt.

Alonso vertrok al in de zomer van 2010 uit zijn geboorteland Spanje, maar zou nu naar woorden van Romano 'prioriteit hebben gegeven aan een terugkeer'. De zevenvoudig international vertrok destijds van Real Madrid Castilla naar Bolton Wanderers. Drie seizoenen later vertrok Alonso naar Fiorentina, om vervolgens in de zomer van 2016 voor 23 miljoen euro overgenomen te worden van Chelsea. Daar kwam de vleugelverdediger vooralsnog tot 208 duels, waarin hij 28 keer scoorde en 22 assists verzorgde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De back moet de concurrentie aangaan met Jordi Alba, die al sinds zijn komst van Valencia in 2012 eerste keus is linksachter bij Barcelona. Ook Nicolás Tagliafico zou nog altijd in beeld zijn, mocht de komst van Alonso niet haalbaar blijken. "Barcelona?", sprak de verdediger van Ajax in maart nog tegen TNT Sports. "Ik weet dat er interesse was - de clubs hebben gesproken - maar de deal was ingewikkeld en er kwam geen overeenkomst in januari. Ik denk dat het in juni een stuk makkelijker wordt." Tagliafico loopt komende zomer uit zijn contract in Amsterdam, waardoor hij vrij is om te gaan en staan waar hij wil.

Mundo Deportivo onthulde woensdag dat ook Alejandro Grimaldo kan rekenen op serieuze belangstelling uit Barcelona. Er is volgens de Spaanse krant reeds contact opgenomen met het management van de 26-jarige linksback van Benfica, die de jeugdopleiding van Barcelona doorliep en tot het B-elftal van de Catalanen reikte. Grimaldo staat hoog op het lijstje van trainer Xavi omdat hij reeds bekend is met de manier van spelen. In de zomer van 2016 koos Grimaldo voor een overstap Benfica, dat destijds anderhalf miljoen euro neerlegde. Mundo Deportivo verwacht dat de Portugezen hem zes jaar later voor tien miljoen euro kunnen verkopen.