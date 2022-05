Van Hintum clasht met trainer Buijs: ‘Ik mocht niet in de kleedkamer zijn’

Maandag, 2 mei 2022 om 11:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:24

Volgens Bart van Hintum beging Danny Buijs zondagavond een opvallende actie. In de rust van het duel met RKC Waalwijk (3-1 verlies) stond FC Groningen al op een 3-0 achterstand, waardoor Van Hintum net als Damil Dankerlui en Michael de Leeuw werd geslachtofferd. Van Hintum vertelt voor de camera van ESPN dat Buijs het drietal bovendien verbood om nog in de kleedkamer te komen, al wil de trainer van Groningen dat verhaal zelf iets nuanceren.

"Dan ga je de tweede helft in: wat zegt Danny Buijs op zo'n moment?", vraagt Hélène Hendriks aan Van Hintum na afloop van het duel. "Ik ga heel eerlijk zijn", antwoordt de verdediger "Ik mocht niet in de kleedkamer zijn met de drie jongens die gewisseld werden, dus ik weet niet wat hij heeft gezegd. Maar hij zal niet vrolijk zijn geweest." Hendriks is met stomheid geslagen: "Dat is toch raar, je moet toch weten wat er gaat veranderen?" "Keuze van de trainer. Kleine kleedkamer misschien", aldus Van Hintum.

"Ik mocht niet in de kleedkamer zijn met de drie jongens die gewisseld werden"#RKCGRO #deontknoping pic.twitter.com/DtmgYmO11m — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2022

De routinier toont zich ondanks het opvallende verhaal nuchter en speculeert over de reden. "Ik vind het jammer natuurlijk, het is een teamproces. Ik snap dat hij boos was, ik speelde zelf gewoon slecht. Als je dan zegt: 'Kom niet in de kleedkamer', dan moet je dat accepteren." Buijs zelf wil het verhaal van Van Hintum echter iets nuanceren. "De eerste zin van Bart zijn interview was goed", begint de oefenmeester, "het was inderdaad een kleine kleedkamer. Daarna gaat het mis, want ik was helemaal niet boos. Een aantal spelers zat vol frustratie en ik heb geprobeerd hen te kalmeren en zo goed mogelijk voor te bereiden op de tweede helft. In mijn ogen zou dat moeilijk worden als de hele selectie op dat kleine oppervlakte zou zitten, inclusief douchende spelers die net gewisseld waren."

"De eerste paar minuten van de rust zijn alle spelers binnen geweest", vervolgt Buijs. "Dan kon iedereen wat drinken of naar het toilet. Daarna heb ik álle wissels gevraagd om de kleedkamer even te verlaten. Zodat ik met de elf die zouden spelen wat dingen kon doornemen op het magneetbord. Dat gebeurt overigens wel vaker. Je ziet wisselspelers vaak in de rust met zijn allen een balletje trappen op het veld. Het verschil was nu dat ik halverwege drie spelers had vervangen. Van een ervaren jongen als Bart mag je verwachten dat hij dat iets beter had kunnen inschatten en verwoorden.'