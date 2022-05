Been prijst Feyenoorder die ‘soms nog te veel hooi op zijn vork neemt’

Maandag, 2 mei 2022 om 11:28 • Jordi Tomasowa

Mario Been ziet dat Tyrrel Malacia een grote groei doormaakt. Als rapporteur van De Telegraaf kon het spel van de linksback van Feyenoord tegen Fortuna Sittard (1-3 winst) hem bekoren. Voor Been was Lutsharel Geertruida ‘de speler van de week’. De rechtsback van de Rotterdammers eiste zondag een hoofdrol op door tegen de ploeg van Sjors Ultee twee keer te scoren.

Geertruida was zondag op schot voor Feyenoord, die hij met twee doelpunten in de eerste helft op een dubbele voorsprong schoot op bezoek bij Fortuna Sittard (1-3). Been merkt enkele kwaliteiten van de verdediger aan in zijn elftal van de week. “Hij heeft een goed gevoel voor positie kiezen, zowel verdedigend als aanvallend. Hij weet precies waar hij moet lopen en creëert daarmee ook vaak ruimte, opbouwend en aanvallend. En hij is natuurlijk levensgevaarlijk met spelhervattingen. Hij heeft dit seizoen absoluut stappen gemaakt.”

De 58-jarige analyticus zag aan de andere kant van de verdediging van Feyenoord Malacia ook uitblinken. “Met Sinisterra voor zich, maakt die jongen het verschil. Zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht is die jongen overal op tijd. Hij wil soms iets te veel hooi op zijn vork nemen, maar maakt geweldige stappen.” Ook de analisten van Studio Voetbal waren zondagavond lovend over Malacia. De linksback van Feyenoord werd door Ibrahim Afellay omschreven als een 'pitbull' waar buitenspelers niet graag tegenover staan, terwijl de scherpte van de verdediger ook opviel bij Rafael van der Vaart.

"Je krijgt zoveel sympathie voor die jongen. Hij is altijd vrolijk en positief", zei Afellay na de 1-3 zege van Feyenoord. Daar is Van der Vaart het mee eens. "Hij heeft een leuk koppie. Hij geeft iemand een rotschop en loopt schattig weg. ‘Leuke gozer!’, denk ik dan. Hij is ook zó scherp. Ik kan me niet herinneren dat we in Nederland een linksback hebben gehad die zo scherp tackelt. Oh, ik vergeet Royston Drenthe. Die wilde niet als linksback spelen bij Real Madrid, maar die had precies wat Malacia ook heeft. Dat is heel irritant om tegen te spelen als buitenspeler."