Spaanse media hebben twijfels bij scorende Memphis Depay

Maandag, 2 mei 2022 om 10:57 • Jordi Tomasowa

Memphis Depay heeft de twijfels bij de Spaanse media ondanks zijn fraaie rentree tegen Real Mallorca (2-1 winst) niet geheel weg kunnen nemen. De 28-jarige aanvaller kreeg zondagavond verrassenderwijs de voorkeur boven Ousmane Dembélé en keerde na twee reservebeurten weer terug in de basis. Depay betaalde het vertrouwen van Xavi terug door de score te openen in de 25ste minuut.

Na drie opeenvolgende thuisnederlagen wist Barcelona tegen Mallorca eindelijk weer eens te winnen voor eigen publiek. Depay toonde zich in de eerste helft uiterst koel, toen hij een boogbal van Jordi Alba over de defensie ontving en de de bal aannam op de rand van het strafschopgebied. Hij plantte het leer vervolgens in de linkerhoek achter doelman Sergio Rico, die als aan de grond genageld stond.

De Nederlander krijgt een heerlijke bal van Jordi Alba en knalt de thuisploeg op voorsprong: 1-0 ????#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRCDMallorca pic.twitter.com/XDuvYCwrSN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2022

“Geweldig aangenomen, nauwkeurig geschoten. Hij deed niet heel veel anders dan normaal, maar dat was goud waard vandaag”, schrijft Mundo Deportivo. “Het spel was bij vlagen bevredigend, waarbij het wraakzuchtige optreden van Memphis opviel.” Sport beloonde het optreden van de Nederlander met 8, maar zag wel dat hij het tot zijn goal lastig had als linksbuiten.

Bij Marca klonken er echter ook twijfels. “Sommige mensen pleiten ervoor dat hij moet blijven, anderen geloven niet dat hij de geschikte centrumspits is voor een team dat voor titels speeltt”, schrijft de krant. Memphis scoorde en droeg het gewicht van de hele Barça-aanval, maar het was tegen Mallorca. In de grote wedstrijden tegen de topclubs heeft hij het nog niet laten zien. Daarom blijven de twijfels.”