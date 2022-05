Wedtips: Maakt Liverpool zijn favorietenrol tegen Real Madrid waar?

Vrijdag, 27 mei 2022 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:48

Op zaterdag 28 mei staat Liverpool in de Champions League-finale tegenover Real Madrid, dat de afgelopen maanden indruk maakte met enkele memorabele comebacks. Voor de Engelsen wordt het de eerste finale van het miljardenbal sinds 2018/19, toen Tottenham Hotspur met 2-0 aan de kant werd gezet. Real presteerde de seizoenen ervoor het onmogelijke door de Champions League driemaal op rij te winnen. Samen met TOTO kijken we vooruit naar deze nu al bijzondere eindstrijd!

Real Madrid kan leunen op een ijzersterke historie in de finale van het kampioenenbal, de laatste zeven Champions League-finales die de Madrilenen speelden werden gewonnen. De laatste nederlaag leed de club in 1981, uitgerekend tegen Liverpool. De Koninklijke leek tijdens de knockout-fase van de huidige Champions League-campagne meerdere keren dood en begraven, maar toonde telkens aan veerkracht te beschikken. Eerst werd een 1-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain in Estadio Santiago Bernabeu weggepoetst met een 3-1 zege, waarna de Madrilenen in de kwartfinale na verlenging afrekenden met Chelsea. Het grootste wonder vond in return van de halve finale plaats. Manchester City leek met een 5-3 voorsprong over twee duels zeker van een finaleplaats, tot Real het tweeluik in de slotminuten op zijn kop zette dankzij twee treffers van Rodrygo. Karim Benzema maakte de ultieme comeback vervolgens in de verlenging compleet.

Liverpool wil voor de zevende keer in de geschiedenis de Europa Cup 1/Champions League winnen. Titelwinst zou de Engelsen op gelijke hoogte brengen met AC Milan (7), waarmee the Reds alleen Real Madrid (13) nog voor zich hoeven te dulden. De ploeg van trainer Jürgen Klopp bleef dit seizoen foutloos in de groepsfase van de Champions League. Er werden achttien punten uit zes duels gepakt tegen AC Milan, Atlético Madrid en FC Porto. Waar Real verschillende comebacks nodig had om de finale van het miljardenbal te bereiken, kwam Liverpool nauwelijks in de problemen op weg naar de eindstrijd. Eerst werd Internazionale over twee duels aan de kant gezet (3-0), vervolgens waren de Engelsen een maatje te groot voor Benfica (6-4). In de halve finale ging Liverpool niet in de fout tegen Villarreal (5-2), toch wel de verrassing van het toernooi.

Dé man van dit Champions League-seizoen is zonder twijfel Benzema. De 34-jarige spits was goed voor maar liefst 15 treffers. Mocht hij tijdens de finale twee keer het net weten te vinden, dan evenaart hij het record van Cristiano Ronaldo in het seizoen 2013/14. Hij bewees tijdens de laatste drie Europese duels zijn waarde door telkens na de 80ste minuut trefzeker te zijn. Naast Benzema heeft Real de finaleplaats ook mede te danken aan Vinícius Júnior, die deze campagne goed was voor drie goals en zes assists. Bij Liverpool zijn de ogen natuurlijk gericht op Mohamed Salah, die dit seizoen 8 keer het net in de Champions League wist te vinden. Sinds zijn komst naar Anfield in 2017 kwam hij in totaal tot 33 goals en 11 assists in het miljardenbal.

