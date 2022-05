Wedtips: Schrijft Feyenoord in Tirana Conference League-historie?

Dinsdag, 24 mei 2022 om 21:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 12:35

Feyenoord en AS Roma staan woensdagavond tegenover elkaar in de allereerste finale van de Conference League. Voor de Stadionclub is het de eerste Europese finale sinds 2002, toen enigszins verrassend de UEFA Cup werd veroverd in de eigen Kuip. Welke van deze twee clubs weet zichzelf de geschiedenisboeken in te schieten? Samen met TOTO blikken we vooruit op deze historische finale!

AS Roma verloor in 1984 na strafschoppen de finale van de Europa Cup 1 van Liverpool. Ook in 1991 trokken de Italianen aan het kortste eind. Destijds bleek Internazionale in de finale van de UEFA Cup een maatje te groot. Wellicht kan José Mourinho Roma woensdag wel de Europese prijs in de clubgeschiedenis bezorgen. Op zijn indrukwekkende palmares prijken onder meer twee eindzeges in de Champions League. I Giallorossi kenden geen geweldige generale. Na een gelijkspel tegen Venezia - hekkensluiter in de Serie A - verzekerde Roma zich met een benauwde zege op Torino van een ticket voor de Europa League komend seizoen. Het is nog maar de vraag of de Romeinen in de finale op volle oorlogssterkte kunnen aantreden, aangezien er de afgelopen week nog vraagtekens stonden achter de namen van Rick Karsdorp, Nicolò Zaniolo, Chris Smalling en Henrikh Mkhitaryan.

Feyenoord verzekerde zich van de derde plek tijdens de één-na-laatste speelronde van de Eredivisie middels een 0-1 zege op bezoek bij Go Ahead Eagles. Hoewel er in sportief opzicht niets meer op het spel stond, had trainer Arne Slot het Eredivisie-seizoen graag anders afgesloten dan met een thuisnederlaag tegen FC Twente (1-2). De Rotterdammers reisden afgelopen week met 26 spelers af naar Lagos voor een trainingskamp ter voorbereiding op de Europa Conference League-finale. Onder anderen Justin Bijlow behoorde tot de selectie van Slot. De doelman is zo goed als hersteld van een zware voetblessure. Feyenoord lijkt, behoudens een terugslag, met Bijlow onder de lat de strijd met de Romeinen aan te gaan. Achter de naam van Tyrell Malacia stond ook een groot vraagteken, maar de linksback lijkt eveneens op tijd hersteld.

Bij Feyenoord zal iedereen extra letten op Cyriel Dessers, met tien treffers topscorer van de Conference League. De laatste keer dat Feyenoord tegenover Roma stond, was in het voorjaar van 2015. In de knockout-fase van de Europa League speelden de Rotterdammers eerst met 1-1 gelijk in Stadio Olimpico, waarna de ploeg een week later werd uitgeschakeld in De Kuip door een 1-2 nederlaag. Aan de kant van AS Roma zal donderdag waarschijnlijk het grootste gevaar komen van Tammy Abraham, die in het Europese toernooi goed was voor acht goals. Daarnaast imponeerde de clubtopscorer van de Romeinen in de Serie A met vijftien goals en vier assists. Abraham liet in de halve finales zien hoe belangrijk hij is door tijdens de return tegen Leicester City de winnende treffer voor zijn rekening te nemen (1-0).

