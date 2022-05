Wedtips: Houdt PSV de titelstrijd in leven tegen angstgegner Feyenoord?

Zaterdag, 7 mei 2022 om 15:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 10:34

Ajax vervolgt de jacht op de landstitel zondag in de uitwedstrijd tegen AZ. Kort nadat de koploper uit Amsterdam het veld afstapt in Alkmaar, begint nummer twee PSV aan de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord. Is de titelrace na zondag nog spannend, of loopt Ajax verder uit op de concurrent uit Eindhoven? Blik vooruit op deze 'Super Sunday' met TOTO!

Heb je nog geen account bij TOTO? Registreer je dan hier en krijg een gratis weddenschap.

Deelnemen aan de actie is voor 24 jaar en ouder.

AZ boekt doorgaans behoorlijk goede resultaten tegen Ajax. De Amsterdamse club verloor sinds het seizoen 2018/19 veertien duels in de Eredivisie, waaronder vier keer tegen de opponent uit Alkmaar. De ontmoeting van vorig seizoen in competitieverband valt daar overigens niet onder, want toen zegevierde Ajax met 0-3 in het AFAS Stadion. Ajax kent weinig strubbelingen in de strijd om de titel in de Eredivisie. Erik ten Hag zag zijn team de laatste zeven Eredivisie-duels op rij winnend afsluiten. In het seizoen 2019/20 wist men acht achtereenvolgende wedstrijden te winnen en bij winst op AZ wordt dat aantal geëvenaard. Destijds eindigde de imposante reeks na negen duels in de Eredivisie.

Denk jij dat Ajax ook AZ verslaat in de jacht op de titel? Bekijk hier de quotering!

Roger Schmidt wist sinds zijn komst naar het Philips Stadion geen enkele keer te winnen van Feyenoord of Ajax in competitieverband. Hij is daarmee de enige PSV-coach die de rivalen vaker dan drie keer heeft ontmoet zonder ooit te winnen. Van de laatste negen thuiswedstrijden in competitieverband tegen PSV werden er overigens maar liefst zeven winnend afgesloten door Feyenoord, dat de laatste vier competitieduels in winst wist om te zetten.

Zie jij PSV eindelijk een keer winnen op bezoek bij Feyenoord? Zet dan hier in!

De topscorerslijst wordt aangevoerd door Sébastien Haller (twintig doelpunten), die door een beduidend mindere fase lijkt te gaan in de Eredivisie. De laatste treffer van de topscorer van Ajax dateert van 20 maart, toen in een spectaculaire Klassieker met 3-2 werd gewonnen van Feyenoord. De weer geheel fitte Guus Til, die enkele wedstrijden miste door blessureleed, hoopt goede zaken te doen in het topscorersklassement. De aanvallende middenvelder van Feyenoord (vijftien doelpunten) bezet met nog drie spelers de tweede plaats op de prestigieuze lijst van topscorers en kan zijn aantal dus uitbreiden tegen PSV.

Denk jij dat Sébastien Haller of Guus Til op Super Sunday tot scoren komt? Bekijk hier de quotering en zet in!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+