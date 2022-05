Van der Vaart: ‘Hij geeft iemand een rotschop en blijft toch nog schattig’

De analisten van Studio Voetbal zijn onder de indruk van Tyrell Malacia. De linksback van Feyenoord wordt door Ibrahim Afellay omschreven als een 'pitbull' waar buitenspelers niet graag tegenover staan. De scherpte van Malacia is ook opgevallen bij Rafael van der Vaart, terwijl Arno Vermeulen in Malacia de beste linksback ziet voor het Nederlands elftal. Niet alleen de voetballende kwaliteiten van Malacia, maar ook zijn karakter kan de analisten bekoren.

"Je krijgt zoveel sympathie voor die jongen. Hij is altijd vrolijk en positief", zegt Van der Vaart na de 1-3 zege van Feyenoord op Fortuna Sittard. Daar is Van der Vaart het mee eens. "Hij heeft een leuk koppie. Hij geeft iemand een rotschop en loopt schattig weg. ‘Leuke gozer!’, denk ik dan. Hij is ook zó scherp. Ik kan me niet herinneren dat we in Nederland een linksback hebben gehad die zo scherp tackelt. Oh, ik vergeet Royston Drenthe. Die wilde niet als linksback spelen bij Real Madrid, maar die had precies wat Malacia ook heeft. Dat is heel irritant om tegen te spelen als buitenspeler."

Commentator Arno Vermeulen van de NOS stipt aan dat Malacia ook erg zelfkritisch is. "In interviews zegt hij bijvoorbeeld dat hij zijn mentaliteit nog kan verbeteren. Het is volgens mij een jongen met veel lerend vermogen. Als trainer kun je hem dingen aanreiken en daar wil hij wat mee doen. Hij heeft echt wel de sprint gewonnen tussen een aantal potentiële linksbacks van het Nederlands elftal." Volgens Van der Vaart heeft Malacia op dit moment een streepje voor op Owen Wijndal van AZ, een van de andere linksbacks die hoopt op een basisplaats bij Oranje in de aanloop naar het WK.

"Voor mijn gevoel ligt Malacia voor”, zegt Van der Vaart, die een ingreep aanhaalt van Malacia in de Conference League-wedstrijd tegen Olympique Marseille van donderdag. Met een feilloze tackle voorkwam hij in het strafschopgebied een grote kans voor Bamba Dieng op de 3-3. “Daarmee bewees hij voor mij dat het echt een topper is.” Afellay denk dat Malacia een streepje voor heeft op Wijndal, omdat hij 'zichzelf redt in verdedigend opzicht'. "Het enige wat hij nog moet toevoegen aan zijn spel: wat rustiger blijven. Af en toe maakt hij keuzes met tweehonderd kilometer per uur. Blijf af en toe wat rustiger en speel wat simpeler. Dan kan deze jongen echt nog een stap maken."

