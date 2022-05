Ajacied faalt in ogen Perez: ‘Het achtste wereldwonder was uitgekomen...’

Zondag, 1 mei 2022 om 23:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:33

Ajacied Mohammed Kudus heeft zaterdagavond tegen PEC Zwolle (3-0 winst) geen geweldige indruk achtergelaten op de analisten van ESPN. De 21-jarige middenvelder kreeg weer eens een basisplaats van trainer Erik ten Hag, die zijn pupil na een klein uur wisselde voor Steven Berghuis. Kenneth Perez en Hedwiges Maduro nemen hem kwalijk dat hij te veel met de bal loopt.

“Kun je het je nog herinneren na drie wedstrijden? Het achtste wereldwonder was uitgekomen”, zegt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend op ESPN. “Het is een goede speler, enorm vaardig, maar het komt er niet uit. Hij heeft eigenlijk ook geen diepgang. Hij loopt zo veel met de bal. Op het oog is hij een lekkerdere speler dan Taylor, alleen Taylor is wat functioneler en betrouwbaarder.”

Maduro kan de woorden van zijn collega-analist alleen maar beamen. “Hij loopt vaak met zijn hoofd naar beneden, dribbelt en loopt zich vast”, stelt de trainer van Almere City Onder 21. “Na zijn blessure is hij niet meer in de vorm van daarvoor geweest. Je ziet dat hij techniek heeft, maar hij loopt zich altijd vast. Taylor gaat zonder bal ook vaker diep. Kudus wil altijd in de bal en dribbelen.”

Kudus was tijdens de vorige speelronde nog goud waard voor Ajax door op bezoek bij NEC in de slotminuten als invaller de assist te verzorgen op de bevrijdende treffer van Brian Brobbey. Twee dagen later opende hij zelf de score tijdens een galashow van Jong Ajax tegen VVV-Venlo (6-1). De Ghanees raakte in oktober 2020 in een Champions League-duel met Liverpool geblesseerd aan zijn meniscus en slaagde er mede door nieuwe blessures vervolgens nimmer in om een vaste basisplaats te bemachtigen onder trainer Erik ten Hag.