Juventus zeker van CL-voetbal dankzij teleurstellend gelijkspel van Roma

Zondag, 1 mei 2022 om 22:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:05

AS Roma is zondagavond in de Serie A tegen duur puntverlies aangelopen. De ploeg van trainer José Mourinho kwam in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Door de remise blijft Roma steken op 59 punten uit 35 duels en ligt de strijd om een ticket voor de Europa League weer helemaal open, terwijl Juventus volgend seizoen zeker is van Champions League-voetbal.

Roma bleef afgelopen donderdag tijdens de eerste confrontatie met Leicester City in de halve finale van de Conference League steken op een 1-1 gelijkspel. De Romeinen hebben tijdens de return in eigen huis nog alles om voor te spelen en dus gaf Mourinho onder anderen Rick Karsdorp, Tammy Abraham en Lorenzo Pellegrini zondagavond rust voor het Serie A-duel met Bologna, waar Mitchell Dijks door een blessure ontbrak.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om serieuze kansen te creëren. Zowel Roma als Bologna appelleerde in het eerste bedrijf een keer voor een handsbal in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Michael Fabbri wilde van niets weten. Pas na een half uur spelen wisten Giallorossi de eerste speldenprikken uit te delen via Nicolò Zaniolo en Carles Pérez. Aan de andere kant was Bologna op slag van rust op gelukkige wijze dicht bij de openingstreffer, toen een van richting veranderd schot van Riccardo Orsolini bijna binnenviel.

Roma maakte in het eerste uur geen overtuigende indruk. Het was voor Mourinho het sein om een vierdubbele wissel toe te passen. Met Karsdorp, Pellegrini en Abraham in het elftal, hoopte de Portugese oefenmeester alsnog de ban te breken. Het aanvalsspel van de thuisploeg oogde echter stroperig. Het grootste gevaar stichtte Roma uiteindelijk uit een corner, maar Lukasz Skorupski onderscheidde zich op dat moment door een kopbal van Marash Kumbulla op knappe wijze uit zijn doel te houden.

Waar het duel lange tijd voort kabbelde, gingen de twee ploegen in de slotfase alsnog op jacht naar de openingstreffer. Abraham schoot eerst na een sterke individuele actie rakelings naast, waarna Rui Patrício Roma met een puike redding een punt bezorgde. De doelman parreerde een kopbal van ?? Lorenzo De Silvestri en zag Marko Arnautovic vervolgens vanaf een meter of tien over schieten.