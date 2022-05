Spectaculair doelpunt doet Gala de das om; bizarre score in degradatiestrijd

Zondag, 1 mei 2022 om 21:38 • Dominic Mostert

Galatasaray heeft na twee opeenvolgende overwinningen in de Süper Lig weer verloren. De ploeg van trainer Domenèc Torrent ging zondagavond voor eigen publiek met 2-3 onderuit tegen Sivasspor. Bafétimbi Gomis maakte beide doelpunten voor Galatasaray, maar zijn dubbelslag was niet genoeg om een nederlaag te voorkomen. Galatasaray staat na de nederlaag op de dertiende plek en wordt gepasseerd door Sivasspor, dat nu elfde staat.

Galatasaray, met Patrick van Aanholt en Ryan Babel in de basiself, kwam al na negen minuten op voorsprong. Tijdens een vlotte combinatie in het strafschopgebied kreeg Emre Kilinç de bal bij Gomis, die net buiten de vijfmeterlijn raak schoot. Een minuut voor de pauze Mustafa Yatabare voor de gelijkmaker. De spits van Sivasspor reageerde attent op een scherpe voorzet van Ugur Ciftci en kopte van dichtbij raak.

De Turks-Nederlandse Halil Dervisoglu maakte aan het begin van de tweede helft zijn entree bij Galatasaray en zag Sivasspor kort daarna op voorsprong komen. Galatasaray slaagde er niet in de bal weg te werken uit het eigen strafschopgebied na een vrije trap, waardoor een grote kans ontstond voor Fredrik Ulvestad: 1-2. Een overtreding van Aaron Appidangoye op Kerem Aktürkoglu leidde daarna tot een penalty voor Galatasaray, die werd benut door Gomis.

Toch trok Sivasspor de wedstrijd naar zich toe. Een spectaculair doelpunt van Ahmet Oguz leverde de bezoekers de volle buit op. De opgestoomde rechtsback leek vanaf de flank een voorzet te willen versturen, maar zag de harde bal prompt binnenvliegen in de linkerbovenhoek, buiten bereik van keeper Fernando Muslera. Zodoende won Sivasspor voor de tweede keer dit seizoen van Galatasaray.

Göztepe - Rizespor 1-7

Rizespor vecht onderin de Süper Lig voor wat het waard is. De nummer achttien van de Süper Lig boekte zondagavond een spectaculaire 1-7 overwinning op Göztepe, dat al definitief is veroordeeld tot degradatie. Het is de grootste overwinning ooit van Rizespor op het hoogste niveau. In Turkije degraderen de onderste vier clubs; Göztepe heeft met nog drie wedstrijden te gaan een onoverbrugbare achterstand van veertien punten op nummer zestien Gazientepspor. Rizespor heeft negen punten minder en moet dus alles winnen om nog enige kans te houden op lijfsbehoud. Het doelsaldo is ondanks de 1-7 overwinning nog altijd in het voordeel van Gaziantep: -26 om -7.