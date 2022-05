Xavi kiest verrassend voor Depay; Fati staat voor mogelijke rentree

Zondag, 1 mei 2022 om 20:04 • Jordi Tomasowa

De opstelling van Barcelona voor het LaLiga-duel met Real Mallorca is bekend. Bij de Catalanen is er een verrassende basisplaats voor Memphis Depay. De Nederlander krijgt van Xavi de voorkeur op de rechterflank boven Ousmane Dembélé. Ook Frenkie de Jong start in de basiself, terwijl Luuk de Jong het zoals verwacht moet doen met een eventuele rol als pinchhitter.De aftrap in het Camp Nou is om 21.00 uur.

De spoeling op het middenveld van Barça was voorafgaand aan het duel erg dun. Pedri mist het restant van het seizoen vanwege blessureleed, terwijl ook Nico González tijdens de laatste competitieduels hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komt. Het middenveld van los Azulgrana wordt tegen Mallorca gevormd door Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Gavi. De enige overige middenvelder waar Xavi nog over kan beschikken is Riqui Puig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de verdediging keert Gerard Piqué terug in de basiself. Zijn basisplaats gaat ten koste van Eric García. Piqué vormt in het thuisduel samen met Jordi Alba, Ronald Araújo en Dani Alves de defensie. Depay vormt tegen Mallarco een voorhoede samen met Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres. Een opsteker voor Xavi is de terugkeer van Ansu Fati. De jonge aanvaller kwam voor het laatst in actie op 20 januari vanwege een hamstringblessure en kan tegen Mallorca mogelijk zijn rentree maken.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Araújo, Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Depay, Aubameyang, Ferran