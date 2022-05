Internazionale blijft overeind en houdt titelstrijd in Italië spannend

Zondag, 1 mei 2022 om 20:00 • Dominic Mostert

Internazionale heeft zondagavond geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel in Italië. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won met 1-2 van Udinese en bracht het verschil met koploper AC Milan terug tot twee punten. Inter speelde niet groots en stichtte weinig gevaar, maar hield uiteindelijk stand. Ivan Perisic en Lautaro Martínez maakten de doelpunten voor de nummer twee van de Serie A.

Stefan de Vrij had een basisplaats bij Inter, maar Denzel Dumfries begon voor het eerst sinds 13 maart (1-1 tegen Torino) op de bank in de Serie A. Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar waren de gehele wedstrijd reserve bij Udinese. Inter moest winnen om in het spoor te blijven van koploper Milan en kende een goede start. In de twaalfde minuut resulteerde een uitdraaiende corner van Federico Dimarco vanaf de rechterflank in een rake kopbal van Perisic bij de eerste paal.

Vijf minuten voor de rust verdubbelde Inter de marge. De bezoekers kregen een strafschop na contact tussen voormalig NAC Breda-verdediger Pablo Mari en Edin Dzeko. Doelman Marco Silvestri van Udinese tikte de harde inzet van Martínez tegen de paal, maar de aanvaller kopte raak in de rebound. De arbitrage nam even de tijd om de bevestigen dat Silvestri de bal inderdaad had aangeraakt, anders had het doelpunt niet geteld.

Udinese hield zich op het veld goed staande, maar keek bij rust toch tegen een 0-2 achterstand aan. Achttien minuten voor tijd vond de thuisploeg de aansluiting. Samir Handanovic had een prachtige redding in huis op een vrije trap van Gerard Deulofeu, maar in de rebound kreeg Destiny Udogie de bal bij Ignacio Pussetto. Met een inzet van dichtbij bracht Pussetto de spanning terug. De 1-3 van Arturo Vidal werd afgekeurd wegens buitenspel, maar Inter stelde wel de zege veilig en blijft volop meedoen om de titel.

