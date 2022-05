Arne Slot doneert niet aan opvallende actie: ‘Dat gaat me wat ver’

Zondag, 1 mei 2022 om 19:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:40

Het is nog altijd onzeker of Cyriel Dessers volgend seizoen nog verbonden is aan Feyenoord. De huurling heeft Bryan Linssen uit de basis gespeeld en is met tien doelpunten de topscorer van de Conference League, maar Feyenoord heeft nog geen besluit genomen over het lichten van de optie tot koop. Om zich permanent te verzekeren van Dessers, moet Feyenoord een bedrag van vier miljoen euro aan KRC Genk betalen. Deze week begonnen supporters van Feyenoord een crowdfundingactie, waaraan momenteel ruim 44.000 euro is gedoneerd.

Arne Slot, de trainer van Feyenoord, vertelt zondag na de 1-3 zege op Fortuna Sittard dat hij niet heeft gedoneerd. "Ik ben heel tevreden over Cyriel, maar het gaat me wel wat ver om zelf bij te betalen", zegt Slot lachend tegen ESPN. "Ik ben over heel veel spelers heel erg tevreden. Ik denk dat Feyenoord er goed aan zou doen om niet alleen naar zijn contract te kijken, maar ook naar een paar andere. Als ik dan voor iedereen mee moet betalen… Ik kan wel wat lijden, maar dat lijkt me niet handig. Dat hij het hartstikke goed doet, is duidelijk."

Heeft Arne Slot al de portemonnee getrokken voor de crowdfunding voor Cyriel Dessers? ?? pic.twitter.com/eXNKNx7Lr1 — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2022

Feyenoord heeft nog geen zekerheid over het aanblijven van Spartak Moskou-huurling Guus Til; basisklant Reiss Nelson keert in principe terug bij Arsenal in de zomer. Spelers als Marcos Senesi, Bryan Linssen, Jens Toornstra en Ofir Marciano, die allemaal regelmatig in actie komen, liggen tot medio 2023 vast. Overigens speelde Dessers niet de hele wedstrijd tegen Fortuna. Hij had in de eerste helft wat fysieke klachten en werd na 56 minuten gewisseld. Slot lijkt zich niet al te veel zorgen te maken om de fitheid van zijn spits.

"Hij kreeg wel een tikkie, een blok in de eerste helft. Daar had hij in de rust nog wat last van. Hij kon wel gewoon door, maar ik had de indruk dat de energie er een klein beetje wegging. Dan is het een groot voordeel dat je met Bryan Linssen een fantastische vervanger hebt", aldus Slot, wiens ploeg afstand heeft genomen van FC Twente (vijf punten) en AZ (acht punten). Na de remises van de twee concurrenten staat Feyenoord stevig op de derde plek. "Je mag zeker niet zeggen dat we de derde plaats hebben veiliggesteld. Maar dat we een uitstekend resultaat hebben behaald na de resultaten van gisteravond, dat mag duidelijk zijn."