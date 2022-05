Verdedigingsduo maakt het verschil voor Arsenal in Londense derby

Zondag, 1 mei 2022 om 19:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:31

Arsenal heeft zondagavond goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Op bezoek bij West Ham United boekte de ploeg van trainer Mikel Arteta een 1-2 zege dankzij goals van het centrale duo Rob Holding en Gabriel, waardoor de vierde plek weer wordt overgenomen van Tottenham Hotspur. Met nog vier Premier League-duels te gaan bedraagt de voorsprong op the Spurs momenteel twee punten.

West Ham ging donderdag in de halve finale van de Europa League met 1-2 onderuit tegen Eintracht Frankfurt. Aan the Hammers de taak om zich komende week in Duitsland alsnog te verzekeren van een Europese finale. De slechte uitgangspositie was voor manager David Moyes reden om sterkhouders Tomas Soucek en Michail Antonio rust te gunnen. In de wetenschap dat Tottenham Hotspur zondagmiddag in eigen huis met 3-1 won van Leicester City, trad Arsenal wel op volle sterkte aan, maar van enige gretigheid was in de eerste helft lange tijd geen sprake.

Daar is Arsenal met de 1-0 ?? Holding kopt goed raak bij een hoekschop en brengt Arsenal op voorsprong ??#ZiggoSport #PremierLeauge #WHUARS pic.twitter.com/TlxJjKfFky — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2022

Toch brandde de wedstrijd laat in het eerste bedrijf nog los, nadat de bezoekers er razendsnel uitkwamen na slordig balverlies van Jarrod Bowen. Lukasz Fabianski kon ternauwernood redding brengen op een schot van Eddie Nketiah, maar moest zich bij de daaropvolgende corner alsnog gewonnen geven toen Holding knap in de verre hoek raak kopte: 0-1. Aan de andere kant was het vervolgens ook bijna raak uit een hoekschop. Declan Rice dacht Aaron Ramsdale te kunnen verrassen met een kopbal bij de tweede paal, echter bewees de sluitpost van Arsenal zijn waarde met een uitstekende reflex.

Op slag van rust ging het alsnog mis voor de ploeg van Mikel Arteta. Met een crosspas werd Vladimír Coufal op de rechterflank vrijgespeeld. De rechtsback bediende Bowen, die via de benen van Gabriel de stand weer in evenwicht bracht: 1-1. Ook in de tweede helft ging het over en weer en was er van aftasten al lang geen sprake meer. Het grote gevaar werd desondanks alleen door bezoekers gesticht. Zo moest Fabianski eerst handelend optreden toen Bukayo Saka het in de korte hoek probeerde.

Voor de tweede maal slaagde Arsenal er vervolgens in om de stugge defensie van West Ham te slechten uit een hoekschop. Deze keer werd Holding wel afgestopt worden, maar nadat de thuisploeg de corner niet goed verwerkte, kon Gabriel bij de tweede paal vogelvrij binnenknikken: 1-2. Met het inbrengen van Soucek en Antonio hoopte Moyes in ieder geval een punt uit het vuur te slepen. West Ham bleek na rust echter aanvallend onmachtig en liep via de counter nog bijna tegen de 1-3 aan. Tot twee keer lukte het Nketiah alleen niet om de wedstrijd in het slot te gooien.

?????? ??????????????! 1-2! ?? Arsenal komt weer op voorsprong én wederom is het via een centrale verdediger: Gabriel kopt raak ??#ZiggoSport #PremierLeague #WHUARS pic.twitter.com/9uGVpVtpX1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2022