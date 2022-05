Steven Bergwijn blaast transfer naar Ajax nieuw leven in

Zondag, 1 mei 2022

Steven Bergwijn zet de deur voor een terugkeer in Nederland wagenwijd open. De aanvaller van Tottenham Hotspur viel zondag negen minuten voor tijd in tegen Leicester City (3-1 zege); zijn laatste basisplaats in de Premier League dateert van 23 januari (2-0 nederlaag bij Chelsea). In de ogen van Bergwijn is een basisplaats bij Tottenham onrealistisch. Met het oog op het WK in november zou hij graag vaker aan spelen willen toekomen.

"Een basisplek? Hier? Ik denk eerlijk gezegd van niet", geeft Bergwijn toe in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het is een lastig verhaal voor mij. Voorin staat het goed, maar ik speel niet veel." Bergwijn richt zich voorlopig op het seizoensslot en wil daarna 'bekijken wat het best is voor beide partijen'. "Het is voor mij belangrijk dat ik nu ga spelen", beaamt de achttienvoudig international van Oranje, wiens contract in Londen tot medio 2025 doorloopt.

Bergwijn ziet een transfer naar Ajax, dat in de winter een vergeefse poging deed om hem binnen te halen, als een optie. "Dat zou het zeker zijn. Een terugkeer naar Nederland zou zeker voor mij een optie zijn. Het WK komt eraan. Meneer Van Gaal, de bondscoach, heeft me de vorige keer bij de selectie gehaald, ondanks dat ik niet veel speelde." Bergwijn scoorde in maart tweemaal tegen Denemarken (4-2 zege) en eenmaal tegen Duitsland (1-1), maar kwam in clubverband niet van de bank af.

"Dan kom je terug bij de club en speel je amper. Klote natuurlijk. In de zomer moeten we echt kijken naar een oplossing", blikt Bergwijn vooruit. Ook zijn beslissende dubbelslag op 19 januari, tijdens een invalbeurt tegen Leicester City (2-3 zege), leverde Bergwijn geen basisplaats op. "Ik dacht dat ik daarna meer speeltijd zou krijgen, maar dat is helaas niet gebeurd." Erik ten Hag is gecharmeerd van Bergwijn, maar verruilt Ajax voor Manchester United. "Ik heb hem nog niet gesproken, maar wie weet gebeurt dat nog wel", knipoogt Bergwijn. Ajax zou in januari achttien miljoen euro hebben geboden voor Bergwijn, maar daar ging Tottenham niet mee akkoord.