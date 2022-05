Ideaal scenario voor Feyenoord in aanloop naar return tegen Marseille

Zondag, 1 mei 2022 om 18:40

Feyenoord heeft zondag een belangrijke stap gezet richting het veiligstellen van de derde plaats in de Eredivisie. Daags na het puntenverlies van concurrent FC Twente tegen Heracles Almelo (1-1) wonnen de Rotterdammers zonder veel moeite met 1-3 van Fortuna Sittard. Daardoor heeft Feyenoord een voorsprong van vijf punten op Twente. Lutsharel Geertruida maakte twee doelpunten; Reiss Nelson zorgde voor de 0-3, waarna Zian Flemming iets terugdeed.

Het werd al vrij snel duidelijk dat Feyenoord de krachten kon sparen met het oog op de returnwedstrijd tegen Olympique Marseille in de Conference League van donderdag. De ploeg van Arne Slot was oppermachtig in de eerste helft en maakte daarin het verschil. Geertruida kwam tweemaal tot scoren. De rechtsback sloeg voor het eerst toe in de achtste minuut, waarin hij de bal binnenkopte na een indraaiende hoekschop van Orkun Kökçü. Doelman Yanick van Osch ging volledig onder de bal door en mocht zichzelf de vroege tegentreffer aanrekenen.

Van Osch herstelde zijn fout door na ruim een kwartier een strafschop te pareren. Na een overtreding van Mickaël Tirpan op Tyrell Malacia mocht Kökçü aanleggen vanaf elf meter, maar zijn inzet werd door Osch uit de benedenhoek getikt. Niet veel later kwam Feyenoord alsnog op 0-2. Guus Til bediende Reiss Nelson, die het strafschopgebied betrad en een lage voorzet verstuurde. Geertruida rondde vervolgens af met links en bepaalde de ruststand. Fortuna creëerde, afgezien van een kopbal van Paul Gladon, geen grote kansen.

Feyenoord hield zich nog in met twee goals voor de rust. Niet alleen de strafschop ging mis: Cyriel Dessers liet goede kansen onbenut en Malacia trof van dichtbij de lat. In de tweede helft volgde toch de 0-3. Na een steekpass van Til troefde Nelson de uitglijdende Roel Janssen af, alvorens met een laag schot doel te treffen via de binnenkant van beide palen. Luis Sinisterra trof het zijnet en verzuimde de 0-4 te produceren.

Aan de overzijde voorkwam Til met zijn laatste actie dat Janssen er 1-3 van maakte. Na een schot van Tesfaldet Tekie veranderde Janssen de bal van richting met het hoofd, maar op de doellijn stond Til op de juiste plek. Het was tot dan toe de grootste kans voor Fortuna, dat kort erna de spanning enigszins terugbracht. Na een afgemeten pass van Mats Seuntjens vanaf de rechterflank nam Zian Flemming de bal in het strafschopgebied rechtstreeks uit de lucht: 1-3. Geertruida liet na zijn hattrick te voltooien en Bryan Linssen stuitte op Van Osch, terwijl Fortuna de spanning niet verder kon opvoeren ondanks enkele dreigende momenten.