Schmidt heeft ondanks overvolle ziekenboeg goede hoop op terugkeer drietal

Zondag, 1 mei 2022 om 18:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:35

De ziekenboeg van PSV is na het Eredivisie-duel met Willem II (4-2) verder volgestroomd. Door een waslijst aan blessures was trainer Roger Schmidt zondagmiddag genoodzaakt om Érick Gutiérrez als centrale verdediger te posteren. Vlak voor rust raakte Carlos Vinícius ogenschijnlijk zwaar geblesseerd. Schmidt verwacht dat de huurling van Benfica zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld, maar heeft wel goede hoop op de terugkeer van Noni Madueke, André Ramalho en Mario Götze.

Met nog drie speelrondes in de Eredivisie te gaan, kan de beslissing in de spannende titelstrijd tussen Ajax en PSV volgend weekend weleens vallen wanneer de Eindhovenaren op bezoek gaan bij Feyenoord. Door de vele afwezigen moest Schmidt tegen Willem II enorm puzzelen. “Ik ben inmiddels zelfs blij als er twijfelgevallen zijn, want dat betekent dat ze nog niet zijn afgeschreven voor die wedstrijd", zegt Schmidt tegenover ESPN. "We hebben goede hoop dat Noni Madueke, André Ramalho en Mario Götze er weer bij zijn richting de laatste drie wedstrijden. Het is wel erg jammer dat Carlos Vinícius geblesseerd uitviel. Ik verwacht dat zijn seizoen ten einde is.”

Ondanks dat de achterstand op p koploper Ajax nog steeds vier punten bedraagt, houdt Schmidt nog altijd geloof in een eventueel kampioenschap. "Wij moeten focussen op de spelers die wel beschikbaar zijn. Dat is al het gehele seizoen. We willen niet het team zijn met de minste geblesseerden. Wij willen het team zijn dat de meeste punten heeft. Daar richten we ons op en het is nog steeds mogelijk.”

Ook aanvoerder Cody Gakpo wil de handdoek nog niet in de ring gooien en hoopt dat Ajax volgend weekend, wanneer de ploeg een uitduel met AZ wacht, puntverlies lijdt. “Wij hebben gewoon een taak en dat is daar in De Kuip winnen”, geeft Gakpo aan. “Dan zijn we ook een beetje afhankelijk van wat Ajax tegen AZ doet. Als zij punten verspelen en wij hebben gewonnen, dan worden het nog twee spannende wedstrijden. Als zij winnen, tja, dan hebben ze het goed gedaan.”