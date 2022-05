Onbegrip om openingsdoelpunt PSV: ‘Misschien een weekend langs de kant’

Zondag, 1 mei 2022

Jochem Kamphuis heeft geen spijt van het goedkeuren van het openingsdoelpunt in de wedstrijd tussen PSV en Willem II (4-2). Ritsu Doan schoot PSV al in de tweede minuut op voorsprong, maar in de aanloop naar de treffer stond Carlos Vinícius duidelijk buitenspel. Kamphuis bekeek de beelden en concludeerde dat de buitenspelsituatie 'geen invloed had op het doelpunt'.

Joey Veerman verstuurde aan de rechterkant van de eigen speelhelft een lage pass richting Vinícius, die de bal terugtikte richting Ibrahim Sangaré, die rond de middencirkel stond. Sangaré besloot de aanval over een andere boeg te gooien en bediende Cody Gakpo aan de linkerflank met een crosspass. Gakpo vond Philipp Max, die Doan vlak voor het doel in staat stelde de score te openen. Na afloop van de wedstrijd erkent Kamphuis dat Vinícius buitenspel stond. "Ik zie daar buitenspel, maar ik zie dat de bal daarna meteen over de middenlijn wordt teruggespeeld. Dan gaat er een nieuwe pass naar de andere kant van het veld en dan wordt gescoord."

Jochem Kamphuis legt zijn beslissing uit om de 1-0 van Ritsu Doan goed te keuren: "Het buitenspel heeft geen invloed op het doelpunt."#psvwil #deontknoping pic.twitter.com/rfIWVp1csQ — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2022

"Voor mij is meteen duidelijk dat het niet in de aanvalsfase zit en dat het geen reden is om de goal af te keuren", legt de scheidsrechter uit. Kamphuis had de situatie anders beoordeeld als Vinícius een andere keuze had gemaakt. "Als hij hem niet terugspeelt, zich omdraait en de voorwaartse beweging van de aanval voortzet, is het wel degelijk iets voor de VAR om af te keuren. Nogmaals: omdat de bal duidelijk wordt teruggespeeld over de middenlijn, start een nieuwe aanvalsfase. Het buitenspel heeft dus geen invloed op de goal. Dat is heel belangrijk om te benoemen. De VAR gaat terug naar momenten die invloed hebben op een goal. Dit buitenspelmoment heeft totaal geen invloed op de goal."

Bij Willem II wordt teleurgesteld gereageerd op het optreden van Kamphuis. Aanvoerder Pol Llonch vond het frustrerend om 'vijf minuten lang' te moeten wachten op het oordeel, dat hij 'heel vreemd' noemt. "Ik heb het gevoel dat scheidsrechters altijd in het voordeel van de grote clubs fluiten als ze dit soort beslissingen moeten nemen. Ik begrijp het niet, iedereen heeft het kunnen zien, het was overduidelijk. Maar goed... Zij maken er uiteindelijk nog drie en wij staan met lege handen, dat is het belangrijkste."

Kevin Hofland, de trainer van Willem II, vroeg de arbitrage in de pauze om een verklaring. "Toen kwam er een verhaal dat er een nieuwe aanval op was gezet, maar Vinícius ontving gewoon de bal uit buitenspelpositie, speelde de bal terug en wisselde daarna van kant. Als je hem ontvangt, is het gewoon buitenspel", vindt Hofland, die de regels 'niet meer begrijpt'. "Misschien moet ik maar iets van bijscholing gaan doen. Misschien moeten ze bij de arbitrage ook maar eens ingrijpen, gewoon een weekend langs de kant. Als mijn zoon een fout maakt op school, krijgt hij dat ook te horen."