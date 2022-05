Bizarre actie van Roel Janssen aan de zijlijn richting lachende Arne Slot

Zondag, 1 mei 2022 om 17:40 • Dominic Mostert

In de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord ontstond zondagmiddag een aparte confrontatie tussen Roel Janssen en Arne Slot. De verdediger van Fortuna wilde een ingooi nemen die eigenlijk voor Feyenoord was en wierp Slot bijna omver in een poging de bal bij hem los te rukken. Hoewel de gemoederen even hoog opliepen, was de situatie mede door het ingrijpen van arbiter Allard Lindhout snel gesust.

Na 37 minuten ontstond het opstootje voor de dugout van Feyenoord. Nadat de bal over de zijlijn rolde, wipte Slot die op en nam hij de bal in zijn handen. Verdediger Roel Janssen van Fortuna wilde de ingooi snel nemen en draaide Slot hardhandig om zijn as, in een poging de bal los te rukken. Assistenten John de Wolf en Marino Pusic van Feyenoord waren niet gediend van de actie en kwamen meteen verhaal halen bij Janssen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opvallend genoeg was de ingooi niet eens voor Fortuna. Het was immers middenvelder Tesfaldet Tekie van Fortuna die de bal als laatste had geraakt. De grensrechter had nog geen signaal gegeven en leek te twijfelen voor wie de ingooi was. Het opstootje duurde uiteindelijk vrij kort: Slot kon er wel om lachen en gaf Janssen een hand. Feyenoord nam uiteindelijk de ingooi. De Rotterdammers stonden op dat moment met 0-2 voor door twee treffers van Lutsharel Geertruida.