Rafael Leão brengt San Siro met late treffer in extase

Zondag, 1 mei 2022 om 17:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:37

AC Milan heeft in de jacht op de landstitel in Italië uitstekende zaken gedaan door Fiorentina, waar Sofyan Amrabat een basisplek had, in eigen huis opzij te zetten. AC Milan heeft het gat ten opzichte van de grote concurrent Internazionale zodoende vergroot naar vijf punten. Inter komt zaterdagavond om zes uur in actie op bezoek bij Udinese en kan het gat bij een overwinning terug brengen tot twee punten.

Beide ploegen gingen al vroeg op zoek naar een goal en dat zorgde voor een vermakelijke openingsfase, waar er over en weer kansen te noteren vielen. Theo Hernández leek Milan na zes minuten spelen op voorsprong te zetten door van binnen het strafschopgebied met rechts verwoestend uit te halen, maar zag zijn doelpunt wegens buitenspel worden afgekeurd. De thuisploeg kon een paar minuten later opgelucht ademhalen toen Igor zijn schot net niet in het doel zag belanden. Hernández had aan de overzijde een goede mogelijkheid, maar werkte de bal in het zijnet. Na een kwartier spelen moest spits Olivier Giroud scoren, maar de Fransman wipte een voorzet van Frank Kessié ietwat laconiek naast de paal. Riccardo Saponara wist Mike Maignan vervolgens niet te verrassen met een schot van afstand. Brahim Díaz kreeg na ruim twintig minuten alle vrijheid van Fiorentina, maar de aanvaller besloot voor een pass te gaan in plaats van voor het schot op doel. Nicolás González zag zijn schot nog net op tijd geblokt zien worden door een verdediger.

Daar is de 1-0 voor Milan! ??

Leao maakt de goal en Milan lijkt laat in de wedstrijd de punten te pakken ??#ZiggoSport #SerieA #MilanFiorentina pic.twitter.com/cBvgQp4CjP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2022

AC Milan drong na ruim twintig minuten spelen meer en meer aan, maar was slordig in de eindfase. Zo joeg Calabria in tweede instantie de bal in kansrijke positie ver over het doel van doelman Pietro Terracciano. AC Milan ging in het begin van de tweede helft door waar het gebleven was door het missen van grote kansen. Zo kreeg Rafeal Leão met wat geluk de bal voor zijn voeten, maar schoot hij van een meter of zes hopeloos over, wist Kessié van dichtbij met zijn linker het net niet te vinden en trof Hernández een minuut later geen doel. Ante Rebic, net daarvoor ingevallen, miste na een klein uur een grote kans door in alle vrijheid naast het doel te schieten. De Kroaat deed dit volgens de grensrechter echter in buitenspelpositie. Met het inbrengen van Zlatan Ibrahimovic, die Giroud verving, hoopte Stefano Poli de overwinning alsnog binnen te halen, maar zag aan de andere kant uit het niets Fiorentina met een goede kans opduiken. Arthur Cabral dook gevaarlijk op voor het Milanese doel, maar zag Maignan met een voortreffelijke redding zijn inzet keren.

AC Milan hoopte daarna tevergeefs op een strafschop nadat de bal uit een corner tegen een arm van een Fiorentina-speler aankwam. Met nog tien minuten te gaan begon de tijd te dringen voor AC Milan, maar werd de thuisclub flink geholpen door Terracciano. De keeper verslikte zich in een uittrap en zag deze in de voeten van Leão belanden. De Portugees bedacht zich geen moment, haalde uit, en zag zijn schot via Nikola Milenkovic in het doel belanden: 1-0. Fiorentina ging op zoek naar de gelijkmaker, maar het was de thuisploeg met de mogelijkheden. De aanvallers van AC Milan gingen echter slordig om met de geboden ruimte, waardoor het tot de laatste seconde billenknijpen bleef voor de Milanezen. De thuisclub hield stand en is weer een stap dichter bij de titel gekomen.