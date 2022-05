Dubbelslag Openda brengt Vitesse in vermakelijk duel langs Go Ahead Eagles

Zondag, 1 mei 2022 om 16:39 • Tom Rofekamp

Vitesse heeft de zesde plaats op de ranglijst van de Eredivisie weer terugveroverd van FC Utrecht. Op bezoek bij Go Ahead Eagles zegevierden de Arnhemmers dankzij twee goals van Loïs Openda. De Belg bezorgde zijn ploeg met zijn veertiende en vijftiende competitetreffers zo voor het eerst sinds 15 januari weer eens een uitzege.

Kowet trad vandaag aan in speciale shirts, gesponsord door artiest Snelle, om aandacht te vragen voor de stichting Beat Batten, die zich inzet voor jonge kinderen die leiden aan de ziekte Batten, een ernstige stofwisselingsziekte. Na negen minuten spelen moest Openda de bezoekers op voorsprong zetten. Een goede pass in de diepte van Toni Domgjoni zette de clubtopscorer van Vitesse een-op-een met Andries Noppert, waarna hij de doelman omspeelde, maar zijn schot op de paal zag belanden. In de tegenstoot was het Isac Lidberg die oog-in-oog met Markus Schubert eveneens faalde om te scoren. Drie minuten later was het dan toch raak voor Openda.

Na een fraaie pass van Domgjoni bedacht hij zich geen moment. Openda wipte de bal met een volley vanaf de rand van het zestienmetergebied op prachtige wijze over Noppert heen: 0-1. Boyd Lucassen probeerde het daarna namens de thuisploeg met een schot van buiten het strafschopgebied, maar zag Schubert de bal tot corner verwerken. Niet veel later bracht Lidberg de bal uit een vrije trap met een sliding voor het doel, nadat doelman Schubert volledig miszat, maar wist hij geen medespeler te vinden. In de 35ste minuut was het dan toch raak voor de aanvaller. Lidberg nam een pass van aanvoerder Bas Kuipers mee met zijn borst en rondde beheerst af: 1-1. Het tot dat moment aantrekkelijke duel kende voor rust geen grote kansen meer en dus zochten beide ploegen de kleedkamer op met een gelijke stand.

Go Ahead Eagles, dat Joris Kramer vlak na rust met een blessure uit zag vallen, zag Vitesse sterk uit de kleedkamer komen. De club kreeg in het begin van de tweede helft meerdere kansen, maar onder meer Openda en Adrian Grbic wisten niet tot scoren te komen. Met name laatstgenoemde kreeg een grote kans, maar de Oostenrijker wist de bal na een voorzet van Patrick Vroegh niet goed genoeg richting te geven en zag Noppert redding brengen. Na 69 minuten was daar dan toch de verdiende treffer voor Vitesse. Riechedly Bazoer gaf een piekfijne voorzet op Openda, waarna de Belg met een bekeken kopbal in de verre hoek zijn tweede doelpunt van de wedstrijd mocht aantekenen: 1-2.

Trainer van de thuisploeg Kees van Wonderen reageerde op de tegentreffer door zowel Jacob Mulenga als Ogechika Heil in de ploeg te brengen, in de hoop een gelijkmaker te forceren. Dat leverde tien minuten voor tijd nog een fraai moment op, toen Mulenga het doel onder vuur nam met een omhaal. De thuisploeg was, gesteund door het eigen publiek, op zoek naar de late gelijkmaker, maar wist deze ondanks een kopkans voor doelman Noppert diep in blessuretijd niet meer te maken.