Tweede Old Firm in twee weken doet Van Bronckhorst titelhoop kwijtraken

Zondag, 1 mei 2022 om 15:12 • Tom Rofekamp

Celtic en Rangers hebben zondagmiddag de punten gedeeld. In een bloedstollende Old Firml maakte de ploeg van Giovanni van Bronckhorst een 1-0 achterstand goed en zocht het daarna nadrukkelijk naar de zege. Hoewel deze tot het laatste fluitsignaal in de lucht hing, moest Van Bronckhorst zich tevreden stellen met een punt: 1-1. Daardoor blijft het verschil tussen koploper Celtic en nummer twee Rangers in de Schotse Premiership zes punten met nog drie speelronden te gaan. De titel wordt voor Van Bronckhorst zo een vrijwel onmogelijke opgave.

Op 17 april won Van Bronckhorst zijn eerste Old Firm als manager, door Celtic in de halve finale van de Schotse beker op een 1-2 nederlaag te trakteren. Twee weken later leek zo'n scenario aanvankelijk niet in de lucht te hangen. Na twintig minuten kwam het thuisspelende Celtic op voorsprong. Daizen Maeda kwam op links langs zijn man en kreeg de bal bij Jota, die prima voor zijn man was gekomen. De Portugese vleugelaanvaller hoefde alleen het laatste zetje nog maar te geven: 1-0.

Celtic aan de leiding! ??

Jota tikt binnen en brengt zijn ploeg op 1-0 tegen Rangers ??#ZiggoSport #CinchPrem #CELRAN pic.twitter.com/kLamXv9eio — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 1, 2022

Het was een verdiende treffer, daar the Hoops een veel betere eerste helft op de mat legden. Kyogo Furuhashi dacht vijf minuten voor de thee even de marge te verdubbelen, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Ook na rust had de ploeg van Van Bronckhorst de tijd nodig om zich te herpakken. Halverwege kwam dan toch de bevrijdende treffer. Rangers combineerde zich fraai over de vijandelijke helft heen en de bal belandde bij Fashion Sakala. Met een droge knal in de korte hoek verschalkte hij Joe Hart: 1-1.

Rangers begon te geloven en zette Celtic met de rug tegen de muur. The Gers kregen nog een gigantische mogelijkheid om de titelstrijd levend te houden, maar Hart had een fenomenale reflex in huis. Tot overmaat van ramp voor Van Bronckhorst en co. trof Sakala in de slotfase óók nog de paal. Met nog drie speelronden te gaan blijft de voorsprong van Celtic en Rangers daardoor zes punten. Het team van Van Bronckhorst zal in dat verband alle pijlers richten op het winnen van de Europa League, waar het een 1-0 nederlaag bij RB Leipzig zal moeten zien goed te maken in de halve finale.