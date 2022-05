Jarige Bonucci helpt Juve met dubbelslag aan zwaarbevochten zege

Zondag, 1 mei 2022 om 14:38

Juventus heeft in de strijd om een Champions League-ticket goede zaken gedaan door in eigen huis laagvlieger Venezia opzij te zetten. La Vecchia Signora won door twee doelpunten van de jarige Leonardo Bonucci: 2-1. Door de overwinning komt nummer vier Juventus nu op tien punten boven nummervijf, Lazio. Venezia, waar Ridgeciano Haps als linksback aan de start mocht verschijnen, is door de nederlaag nog altijd de hekkensluiter in de Serie A, dat nu een achterstand van zes punten heeft op de virtueel veilige zeventiende plek.

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, schoot uit de startblokken. Na gemiste kansen voor Denis Zakaria (die zijn schot net over het doel zag gaan) en Luca Pellegrini (die zijn poging op de lat zag belanden) was het in de zevende minuut dan wel raak voor de thuisploeg. De Ligt kopte de bal bij de tweede paal terug na een vrije trap van Fabio Miretti en wist het hoofd van Bonucci te vinden, die doelman Niki Mäenpää vervolgens van dichtbij wist te kloppen: 1-0. De jarige Bonucci maakte daarmee zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Na de goal van de 35-jarige verdediger ging de storm van Juventus liggen en was het Venezia dat gevaarlijk werd. De bezoekers lieten de bal goed rondgaan en zagen Mattia Aramu een goede kans missen. Thomas Henry kreeg de bal in het zestienmetergebied van Michaël Cuisance en wist Aramu te vinden, maar de aanvaller schoot recht op doelman Wojciech Szczesny af. Aan de overzijde was het Miretti die voor gevaar zorgde, echter zag de basisdebutant zijn inzet naast het doel belanden. Het spel golfde op en neer en na een gemiste kans van Henry was het na een half uur namens Juventus Federico Bernardeschi die de bal bij Álvaro Morata wist te krijgen.

De Spanjaard maakte knap ruimte voor een schot door twee verdedigers van de bal te houden, maar kon de bal in de kleine ruimte niet op doel krijgen en schoot naast. Grote kansen werden er voor rust verder niet meer gecreëerd en zodoende zocht de Oude Dame met een minimale voorsprong de kleedkamer op. Na kleine kansen over en weer was het vervolgens Aramu die de bezoekers in de 71ste minuut terecht op gelijk hoogte zette. Nadat de aanvaller in een paar minuten tijd nog twee kansen om zeep had geholpen, sloeg de aanvaller bij zijn derde op heerlijke wijze toe. Dor Peretz, een paar minuten daarvoor ingevallen, legde de bal met zijn borst klaar voor Aramu, die van een meter of 23 van het doel hard uithaalde en Szczesny wist te kloppen: 1-1.

Juventus leek wakker geschud en ging met succes op zoek naar de voorsprong. Vijf minuten na de gelijkmaker was het wederom de jarige Bonucci die het doel wist te vinden. De verdediger kon van dichtbij binnenwerken nadat Danilo een corner richting het doel had gekopt. Mäenpää tastte mis waarna de verdediger de bal tegen zijn voet kon zetten en zo zijn tweede doelpunt van de middag wist te maken: 2-1. Met verdediger Giorgio Chiellini in de ploeg voor Dusan Vlahovic hoopte trainer Massimiliano Allegri de winst over de streep te trekken. Trainer Andrea Soncin van Venezia probeerde met het inbrengen van David Okereke en en Maximilian Ullmann de gelijkmaker nog te forceren voor, maar zijn ploeg slaagde hier niet meer in.