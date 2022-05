Roger Schmidt moet in cruciaal duel voor landstitel zwaar improviseren

Zondag, 1 mei 2022 om 14:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:02

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Willem II van zondagmiddag. Ten opzichte van het duel met SC Cambuur vorige week (1-2 winst) verschijnen Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré weer aan het startsignaal. Mario Götze is ziek en wordt vervangen door Carlos Vinícius, waardoor PSV vermoedelijk in een 4-4-2 formatie start. Erick Gutiérrez vervangt de geblesseerde André Ramalho als centrale verdediger. In het Philips Stadion is de aftrap om 14.30 uur.

Gakpo en Sangaré werden vorige week tegen SC Cambuur (1-2) nog aan de kant gehouden door Schmidt vanwege het kunstgras en het drukke programma van PSV. Een week later start het duo wél. Naast Joey Veerman komt er voor Sangaré een plek vrij als controlerende middenvelder, omdat Gutiérrez een linie zakt vanwege de afwezigheid van Ramalho. Gakpo is vermoedelijk linksbuiten in een 4-4-2 systeem van Schmidt; Ritsu Doan bestrijkt de andere flank. Vinícius start naast Eran Zahavi in de voorhoede.

PSV heeft door de 3-0 zege van Ajax op PEC Zwolle van zaterdagavond nog een minieme kans op de landstitel. De achterstand op de koploper uit Amsterdam bedraagt nu zeven punten, al heeft het elftal van Schmidt nog wel een wedstrijd tegoed. Volgende week wacht de kraker tegen Feyenoord in De Kuip en daarna wordt nog aangetreden tegen NEC (11 mei) en PEC Zwolle (15 mei). Bekerwinnaar PSV verloor eerder dit seizoen met 2-1 van Willem II, onder meer door een eigen doelpunt van Eran Zahavi.

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro Júnior, Ramalho, Teze, Max; Veerman, Sangaré; Doan, Gakpo; Vinícius, Zahavi

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Owusu, Dammers, Jenssen, Köhn; Saddiki, Svensson, Llonch; Nunnely, Kabangu, Köhler