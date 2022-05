Eerlijk antwoord over opvolging Ten Hag: ‘Denk niet dat Ajax bij mij uitkomt’

Zondag, 1 mei 2022 om 12:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:25

Wim Jonk is in Goedemorgen Eredivisie positief over het werk van Dick Schreuder bij PEC Zwolle, ondanks de 3-0 nederlaag tegen Ajax van zaterdagavond. De coach van FC Volendam krijgt aansluitend daarop de vraag of zijn broer Alfred Schreuder een geschikte opvolger zou zijn van Erik ten Hag bij Ajax. Jonk zelf verwacht overigens niet dat de koploper in de Eredivisie bij hem aanklopt voor de trainerspositie in de Johan Cruijff ArenA die na dit seizoen vrijkomt.

Jonk denkt dat Alfred Schreuder zeker in beeld is bij Ajax, daar de huidige trainer van Club Brugge enkele jaren als assistent-coach in Amsterdam werkte. Een echte mening over diens kwaliteiten kan de Volendam-coach echter niet geven. "Ik ken hem niet goed genoeg, dus daar kan ik niet over oordelen", benadrukt Jonk bij ESPN. "Maar als je afgaat op wat je hoort van de jongens, hoe ze met hem gewerkt hebben. Dan vonden ze het een uitstekende trainer. Dus ik denk dat dat uitstekend bij Ajax past." Presentator Milan van Dongen wil vervolgens weten of het 'honderd procent' is uitgesloten dat Jonk Ten Hag zal opvolgen bij Ajax, ondanks het feit dat zijn naam in de wandelgangen ook reeds is genoemd.

Wim Jonk verwacht niet dat Ajax op korte termijn bij hem aanklopt voor de opvolging van Erik ten Hag.

"Ja, dat verwacht ik niet, dat ze bij mij uitkomen", zegt Jonk op stellige wijze. Van Dongen wil desondanks weten wat de trainer van de promovendus uit Volendam zou doen, mocht de leiding van Ajax toch bij hem uitkomen. "Dat is nu helemaal niet aan de orde. Dat is een diplomatiek antwoord, Hans", zegt Jonk met een kwinkslag tegen Hans Kraay junior, die daar gelijk op reageert: "Nee, dat is helemaal geen diplomatiek antwoord. Eigenlijk zeg jij met heel weinig woorden van: 'als ze bellen, dan neem ik op'." Jonk verwacht dat hij met Volendam de Eredivisie betreedt, al is dat nog niet definitief beklonken.

"Is je contract rond?", legt Kraay voor aan Jonk. "Nee, het contract is nog niet rond, nee", aldus de gepromoveerde oefenmeester. "We zijn gewoon in gesprek en hebben gezegd: 'laten we eerst zorgen dat deze spannende fase in de competitie achter de rug is'. Maar ik verwacht wel dat het goedkomt en ik ga ervan uit dat ik volgend seizoen trainer van Volendam ben. We hebben een aantal zaken die we met elkaar moeten oplossen, dat gaat ongetwijfeld lukken", zo besluit Jonk.