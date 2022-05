‘Ajax is een speciale club en er is een warme band, maar nu zit ik hier’

Zondag, 1 mei 2022 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:27

Waar De Telegraaf twee maanden terug nog meldde dat de weg voor verdere gesprekken tussen Jordi Cruijff en Ajax openlag, lijkt de zoon van Johan Cruijff een terugkeer ook niet definitief uit te sluiten. Al lijkt de voormalig jeugdspeler van Ajax nu goed op zijn plek te zitten in Barcelona. “Ik heb het naar mijn zin hier, maar Ajax is natuurlijk wel een speciale club”, zo geeft de directeur internationale scouting van Barcelona zondag aan in gesprek met de NOS.

Cruijff is hard op weg naar een nieuwe functie in het Camp Nou. Waar hij op dit moment bij Barcelona nog werkzaam is als directeur internationale scouting en daarnaast voorzitter Joan Laporta van adviezen voorziet, wil de Catalaanse club Cruijff technisch secretaris maken, zo meldden de Spaanse kranten Sport en Mundo Deportivo. In die functie zou de oud-speler van onder meer Barcelona en Manchester United een van de belangrijkste personen op technisch gebied worden bij Barcelona. Cruijff lijkt door zijn naderende promotie deze zomer niet terug te keren bij Ajax, maar houdt zelf nog wel een slag om de arm wanneer hem hier naar wordt gevraagd. “Ajax is natuurlijk wel een speciale club, dat is duidelijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jordi Cruijff denkt voorlopig niet aan een functie bij Ajax.

“Er is altijd wel een warme band, maar ik zit nu hier. Soms is het een kwestie van timing. Zo belde Barcelona eerder al eens. Maar toen had ik net in China getekend en kon ik niet weg”, zo geeft Cruijff aan dat er meerdere factoren bij een overstap naar een andere club komen kijken. Zo lonkte een terugkeer bij Barcelona al een aantal jaren voor de oud-international van het Nederlands elftal, maar was het steeds net niet het juiste moment. Tot afgelopen zomer. “Ik heb de laatste vier, vijf jaar bijna elk jaar wel gesprekken gehad met Barcelona. Alleen, soms moet je het juiste gevoel krijgen. Dat je denkt: dit is wél het moment.” Cruijff kwam binnen op het moment dat de club in zwaar weer verkeerde, daar de schuld op dat moment inmiddels was opgelopen tot 1,3 miljard euro. “Ik heb het naar mijn zin hier, maar het is natuurlijk geen makkelijke situatie”, aldus de 48-jarige directeur.

Barcelona moest door de strenge regels die LaLiga, de Spaanse competitie, erop nahoudt, het salarisplafond verlagen van 382 naar 98 miljoen euro. “Die regels zijn veel strenger dan de Europese. Dat is heel ingewikkeld om te begrijpen. Ik heb zelf ook een paar uur met specialisten gezeten om het concept precies te begrijpen.” Barcelona zag Lionel Messi vertrekken, en kan niet zomaar meer iedere speler vastleggen. “De ideale situatie van vijf jaar geleden, waarbij je gewoon de twee beste spelers kon kopen, dat is nu heel moeilijk”, zo verduidelijkt Cruijff de huidige financiële situatie van Barcelona. “Je kan niet echt aan een vijfjarenplan denken. Je moet kijken naar hoe je de selectie nu al sterk kan maken voor volgend seizoen. Als je geen geld hebt, dan kom je niet altijd in ideale situaties terecht.”

Toch ziet Cruijff kansen bij de Spaanse topclub, daar spelers nog altijd graag voor de grootmacht willen uitkomen, ook al kan Barcelona minder bieden dan voorheen. “Iedereen weet dat het een financieel offer zal zijn, maar nog steeds willen spelers hier heel graag heen komen. Je merkt dat zelfs spelers die bij clubs zitten waarbij de kans op Champions League-winst groter is toch naar ons willen komen. Dat is heel speciaal.” Cruijff, hiervoor werkzaam in onder meer China, Malta en Cyprus, benadrukt dat hij voorlopig niet ver vooruit kijkt met Barcelona. “Je plant niet nu al wat je volgend jaar gaat halen. Dat kunnen we niet.”