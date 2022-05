De Leeuw (35) verlengt in Groningen en wil magische grens doorbreken

Zondag, 1 mei 2022 om 10:32 • Rian Rosendaal

Michael de Leeuw staat ook in het seizoen 2022/23 onder contract bij FC Groningen. De clubleiding meldt zondag via de officiële kanalen dat de optie in de aflopende verbintenis van de 35-jarige aanvaller is gelicht, waardoor de routinier nog minstens een jaar aan de Trots van het Noorden verbonden blijft. De Leeuw krijgt daarnaast de mogelijkheid om na zijn actieve loopbaan aan een trainerscarrière te beginnen en werkzaamheden te verrichten in de jeugdopleiding van Groningen.

"Ik voel me nog steeds fit en ik denk nog voldoende waarde te kunnen hebben voor het team", reageert De Leeuw op de contractverlenging. "Ik ben nog hongerig en blijf jagen op doelpunten. Naast succesvol zijn met het team heb ik ook nog persoonlijke doelen die ik wil bereiken, bijvoorbeeld de grens van honderd Eredivisie-doelpunten. Dat is een ambitieus streven, want ik sta nu op 86 goals, maar als je doelen stelt, moet de uitdaging in mijn ogen groot zijn." Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met het aanblijven van De Leeuw.

Hongerig naar meer!??



Het contract van aanvoerder Michael de Leeuw is verlengd.



?? https://t.co/cMGYeN47l9#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/nAlxzACCeY — FC Groningen (@fcgroningen) May 1, 2022

"Michael laat zien nog steeds van waarde te zijn voor het team. Bovendien heeft hij als aanvoerder in en buiten het veld een belangrijke rol. Michael is een prettige persoonlijkheid en ware ambassadeur voor FC Groningen. Wij feliciteren hem hartelijk met zijn contractverlenging en wensen hem nog heel veel succes; dit en volgend seizoen", aldus de bestuurder in Groningse dienst.

De Leeuw is bezig aan zijn tweede periode bij Groningen, de club die hij tussen 2012 en 2016 ook al diende. In 2015 veroverde hij met zijn huidige werkgever de TOTO KNVB Beker. De Leeuw staat inmiddels op 154 doelpunten in 420 wedstrijden in het betaald voetbal. Eerder in zijn loopbaan diende de ervaren aanvaller SC Veendam, FC Emmen, Chicago Fire en De Graafschap.