Beelden tonen hoe Václav Cerny een klap krijgt van een Heracles-fan

Zondag, 1 mei 2022 om 09:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:40

De politie heeft de 31-jarige man uit Almelo die Václav Cerny zaterdagavond een klap gaf inmiddels aangehouden, zo weet TC Tubantia te melden. De relschopper wordt verdacht van mishandeling van de aanvaller van FC Twente. Er werd in de slotfase van de derby tussen Heracles en Twente, die in 1-1 eindigde, ook met plastic bierglazen gegooid naar onder meer Cerny. In totaal heeft de politie drie aanhoudingen verricht.

De andere twee arrestaties waren voor het gooien van vuurwerk en het beledigen van agenten. Het was regelmatig onrustig tijdens het duel in Almelo. De stadionspeaker van Heracles moest diverse keren handelend optreden en scheidsrechter Sander van der Eijk dreigde de derby zelfs stil te leggen. In de eerst helft lag een van de strafschopgebieden bijna helemaal vol met bierglazen, afkomstig van de staantribune achter het doel. In de afgelopen wedstrijden werd dit gedeelte van het Erve Asito om veiligheidsredenen gebruikt als zitvak.

Bizar! Vaclav Cerny krijgt in de Twentse derby een klap van een Heracles-supporter ????#GoedemorgenEredivisie #HERTWE — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2022

Twente-trainer Ron Jans oordeelde dat sfeer altijd bij een derby hoort. "Maar we moeten af van die uitwassen", zo klonk het op de aansluitende persconferentie. "Het kan niet zo zijn dat Vaclav een klap krijgt en er tijdens de wedstrijd aan het doelnet wordt getrokken. Dat is ongehoord." Doelman Lars Unnerstall deelde de mening van zijn coach. "Met dat bier heb ik niet zo’n probleem. Maar met aanstekers en dat soort dingen gooien moeten ze gewoon laten, dat kan echt niet. Die harde dingen, dat moet niet."

Cerny kreeg na afloop van de beladen derby excuses aangeboden van Heracles-directeur Rob Toussaint. "Dit kan echt niet en is een grote smet op de avond. We gaan snel uitzoeken wie het is geweest, dit tolereren we natuurlijk niet. Dit kan niet en dit mag niet", aldus de teleurgestelde bestuurder van de club uit Almelo.