Erik ten Hag heeft hoopvol nieuws: ‘Want we missen hem allemaal’

Zondag, 1 mei 2022 om 08:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:25

Erik ten Hag sluit niet uit dat Antony dit seizoen nog terugkeert bij Ajax. Dat liet de naar Manchester United vertrekkende oefenmeester weten na afloop van het duel met PEC Zwolle (3-0) van zaterdagavond. De vleugelaanvaller raakte begin april in een interland met Brazilië geblesseerd en leek dit seizoen niet meer terug te keren, maar lijkt nu toch mogelijk nog in actie te komen dit seizoen.

Antony werd de afgelopen weken gemist door Ajax. “We missen hem allemaal. Zonder Antony is het allemaal wat minder snel en dynamisch over rechts, dat maakt het voor de ploeg ook lastiger. Dan worden de ruimtes namelijk een stuk kleiner“, gaf Ten Hag tegenover ESPN toe. De trainer van Ajax ziet de aanvaller graag terugkeren, maar heeft geen zekerheid. “Ik hoop het, laat ik het zo zeggen”, zo klonk het.

Het gemis van de dynamiek noopte Ten Hag tot het veranderen van zijn formatie. Waar de Amsterdammers normaliter aantreden in een 4-3-3-systeem, speelde Ajax tegen PEC in een 4-4-2-systeem. "Dat was soms even zoeken, maar deze week hebben we op de training goede dingen gezien. Het gaat om veldbezetting, niet om systemen. Maar we kwamen samen op een dynamische manier tot het bezetten van de ruimtes. Daar heeft een tegenstander moeite mee”, constateerde Ten Hag tevreden.

Waar Antony terug lijkt te komen van zijn blessure, lijkt een rentree van Lisandro Martínez verder weg te zijn. "Hij heeft eergisteren een terugval gehad”, aldus een teleurgestelde Ten Hag. "Met Noussair Mazraoui gaat het beter, maar is het de vraag of dat genoeg is richting volgende week." De afwezigen van de afgelopen weken hebben het spel van Ajax geen goed gedaan, ziet ook Ten Hag. “De automatismen vallen weg. Daar hadden we duidelijk last van."