Van Crooij bezorgt Steijn in slotseconden schitterend eerste punt tegen AZ

Zaterdag, 30 april 2022 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond in de allerlaatste seconden een punt overgehouden aan het treffen met AZ. De manschappen van debuterend coach Maurice Steijn waren op weg naar een teleurstellende 0-1 nederlaag, totdat Vito van Crooij diep in blessuretijd toesloeg met een schitterende vrije trap: 1-1. Sparta blijft op doelsaldo nog nét op de laatste plaats, maar heeft nu wel evenveel punten als PEC Zwolle en Willem II. AZ blijft vijfde en ziet nummer drie Feyenoord en nummer vier FC Twente uit zicht raken.

Opvallend aan de opstelling van AZ was het ontbreken van Dani de Wit daarin. De nummer 10 werd door Jansen op de bank geposteerd en vervangen door Tijjani Reijnders. AZ maakte duidelijk het meeste aanspraak op de openingstreffer, maar Sparta wist de eerste helft te overleven. Dat was onder meer te danken aan Maduka Okoye, die zeven minuten voor rust redding bracht bij de grootste Alkmaarse mogelijkheid. Reijnders brak na een een-twee met Vangelis Pavlidis door, maar kwam niet voorbij de Nigeriaans international.

AZ voerde de druk in de eindfase van de eerste helft verder op en combineerde knap naar een grote kans voor Zakaria Aboukhlal. De vleugelspits volleerde in alle vrijheid naast het doel van Okoye. Sparta zette daar voor rust enige dreiging tegenover, die met name kwam van de voet van Youness Namli. De middenvelder vuurde bij een kansrijke poging van twintig met er net naast.

Drie minuten na rust werd de defensie van Sparta geklopt. Aboukhlal stuurde Pavlidis weg, die de bal meenam en beheerst binnenschoot: 0-1. Het doelpunt had een scherp luchtje van buitenspel, maar de VAR kon door het gebrek aan een juiste camerapositie geen oordeel vellen. Het verdict van de assistent-scheidsrechter bleef daarom staan: geldig doelpunt. Reijnders kwam na een uur spelen dicht bij het volgende, maar Okoye redde knap in de onderhoek.

Sparta dook plots op voor het doel met een glijdende intikker van Lennart Thy, die gepakt werd door Peter Vindahl. De Rotterdammers kwamen via twee standaardsituaties nog veel dichter bij, maar Tom Beugelsdijk en daarna Sven Mijnans kregen de bal er van heel dichtbij niet in. Met name laatstgenoemde mag zich dat aanrekenen, omdat hij alle tijd had om de bal in een vrijwel leeg doel te tikken. Sparta maakte het alsnog goed, toen Van Crooij een vrije trap van grote afstand in de onderhoek legde: 1-1.