Tiental Heracles houdt betrekkelijk eenvoudig stand in Twentse derby

Zaterdag, 30 april 2022 om 22:02

De Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Heracles kwam in het eigen Erve Asito al snel met tien man te staan door een rode kaart van Anas Ouahim, maar nam wel de leiding door een fraaie counter. Via een directe vrije trap van Gijs Smal kwam Twente voor rust nog langszij in Almelo. Heracles kwam na de thee beter de kleedkamer uit en had met een man minder de beste kansen, maar wist net zoals de gasten uit Enschede niet meer tot scoren te komen: 1-1.

Heracles leek na een minuut of tien op voorsprong te komen i toen Sinan Bakis een voorzet van Giacomo Quagliata via de onderkant van de lat in het doel werkte. De Turk bleek echter op het moment van spelen buitenspel te staan. Na een kwartier moest Heracles verder met tien man. Ouahim torpedeerde Dmitrios Limnios met een harde tackle op zijn enkel. Scheidsrechter Sander van der Eijk sprak de Duitse aanvaller van Heracles toe, waarna hij het spel wilde hervatten. Op advies van Laurens Gerrits - de VAR van dienst - stopte de leidsman het spel echter en ging hij de situatie aan de zijlijn nogmaals beoordelen. Ditmaal kwam Van der Eijk tot de conclusie dat de overtreding een rode kaart verdiende en stuurde hij Ouahim van het veld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twente leek snel van de overtalsituatie te profiteren toen Ricky van Wolfswinkel de rebound op een vrije trap van Virgil Misidjan binnenwerkte. De VAR riep Van der Eijk echter weer op om naar de zijlijn te komen, waarna hij concludeerde dat doelman Koen Bucker de bal al klem had en het dus een overtreding was van Van Wolfswinkel. Aan de andere kant kwam het tiental van Heracles verrassend genoeg wel tot een doelpunt. De ploeg van trainer Frank Wormuth kwam op de counter snel uit bij Emil Hansson, die een goede pass gaf op de inlopende Noah Fadiga. De rechtsback twijfelde niet en verschalkte Lars Unnerstall. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Twente langszij. Smal legde na een overtreding van Fadiga op Misidjan aan voor een vrije trap, die hij met een droge knal in de linkerhoek promoveerde tot doelpunt.

Net voordat het rustsignaal klonk leek Julio Plegezuelo zijn eigen doelman op curieuze wijze te passeren met een kopbal, maar hij kon de fout net op tijd zelf herstellen. Heracles kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer en kwam via Bakis bijna weer op voorsprong. De spits mikte echter net naast op aangeven van Quagliata. Momenten daarna kwam de Italiaanse linksback zelf in scoringspositie na een pass van Hansson, maar hij kon het doel niet vinden. Twente probeerde het aan de andere kant met een afstandsschot van invaller Mees Hilgers, dat echter een prooi was voor Bucker. Met een man meer konden de Tukkers aanvallend amper een vuist maken tegen Heracles, waardoor ze genoegen moest nemen met een punt.