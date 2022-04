Voetbalwereld huilt om het overlijden van Mino Raiola (54)

Zaterdag, 30 april 2022 om 21:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:13

In de loop van zaterdag bevestigde zijn familie dat Mino Raiola op 54-jarige leeftijd was overleden. De markante zaakwaarnemer had al enige tijd te kampen met gezondheidsklachten, waaraan hij uiteindelijk bezweek. Nadat het droevige nieuws naar buiten kwam, wendden (voormalige) cliënten, kennissen en overige partijen uit de voetbalwereld zich tot sociale media om Raiola een laatste eer te bewijzen.

Denzel Dumfries



Erling Braut Haaland



Hirving Lozano

View this post on Instagram A post shared by Ro Loz (@hirvinglozano)

Marco Verratti



Noussair Mazraoui



Brian Brobbey



KNVB



De KNVB is geschokt door het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. https://t.co/aaTMNqwsU6 — KNVB (@KNVB) April 30, 2022

PSV



PSV schrikt enorm van het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Wij wensen zijn naasten, familie en vrienden sterkte bij het verlies en bedanken hem voor wat hij voor onze club en veel van onze spelers heeft betekend. Rust zacht Mino. ?? pic.twitter.com/1Wqw2Tn9Jk — PSV (@PSV) April 30, 2022

Ajax



RIP ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2022

Paris Saint-Germain



Mino Raiola, charismatic sports agent, passed away today following an illness. The club, through its President, sends its condolences to his family and loved ones. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 30, 2022

AC Milan



Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss. AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa. pic.twitter.com/f1iteEXxN6 — AC Milan (@acmilan) April 30, 2022

Real Madrid



El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Mino Raiola y quieren expresar sus condolencias, su cariño y su afecto a todos sus familiares y a todos sus seres queridos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2022

Fabrizio Romano



Terrible news. Football agent Mino Raiola has passed away after illness, he’s been sick for months, he was 54. Raiola was the agent of many football stars like Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, Pavel Nedved and many others. ?????? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2022

Mohamed Ihattaren



Alfie Haaland (vader Erling Braut Haaland)



?? — Alfie Haaland (@alfiehaaland) April 30, 2022

Andrea Agnelli (voorzitter Juventus)



don’t take the piss in paradise, they know the truth… tvb Mino — Andrea Agnelli (@andagn) April 30, 2022

Chiel Dekker (ex-collega)



Mino overleden??! Collega, dorpsgenoot en samen bij HFC Haarlem opgegroeid. Altijd eigengereid, hondsbrutaal, maar had ook lef en visie. Sterkte aan de familie, zijn team en zijn cliënten???? #godertilavita pic.twitter.com/9ZXYTnmq9A — Chiel Dekker (@dekker_chiel) April 30, 2022

Ruud Gullit



Een tragisch bericht... Familie van Mino Raiola laat weten dat de zaakwaarnemer is overleden, onze gedachten zijn bij alle nabestaanden ?? pic.twitter.com/wW9yM4aQfT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2022

Gertjan Verbeek