Trabzonspor doorbreekt hegemonie van topclubs en is kampioen van Turkije

Zaterdag, 30 april 2022 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:36

Trabzonspor is zaterdagavond voor de zevende keer in zijn historie kampioen van Turkije geworden door in een kolkend eigen stadion met 2-2 gelijk te spelen tegen het Antalyaspor van Alfons Groenendijk. Trabzonspor bouwde in de beginfase van het seizoen een astronomische voorsprong op op de grote topclubs, die juist stuk voor stuk dramatisch startten. De laatste maanden begon de club meer en meer punten te verspelen, maar de voorsprong op achtervolger Fenerbahçe bleek uiteindelijk ruim voldoende. Trabzonspor moest lang wachten op het kampioenschap, want de laatste Turkse landstitel dateerde uit 1984.

Voorafgaand aan het duel wist Trabzonspor dat een punt voldoende zou zijn. Met Stefano Denswil en Marek Hamsík andermaal in de basis begon de thuisploeg bijzonder goed aan de uiteindelijke kampioenswedstrijd. Abdulkadir Omur bereikte na drie minuten met een lage voorzet vanaf links Andreas Cornelius, die alleen nog hoefde in te tikken: 1-0. Denswil kreeg de bal er in de slotfase van de eerste helft niet in uit een hoekschop, terwijl Trabzon goed wegkwam met een vanwege buitenspel afgekeurd doelpunt van Haji Wright.

Na rust kwamen de gastheren in grotere problemen, toen Antalyaspor zes minuten na rust op gelijke hoogte kwam. Houssam Ghacha kreeg de bal uit de kluts voor de voeten en bood Houssam Ghacha een hele simpele intikker: 1-1. Ugurcan Çakir weerhield Trabzonspor vervolgens van grotere problemen door een strafschop van Fredy te keren, en enkele minuten later maakte Trabzon de bevrijdende 2-1. Opnieuw was Omur de man achter de assist, ditmaal met een heerlijk wippertje richting Dorukhan Toköz. Het werd nog spannend toen Wright tien minuten voor tijd een mislukt schot onderschepte en van dichtbij afmaakte: 2-2. Trabzonspor bleef echter op de been en mag zich kampioen noemen.