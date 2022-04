Facepalm van Erik ten Hag na gigantische flater: ‘Ik mis ook het gif bij hem’

Zaterdag, 30 april 2022 om 21:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:37

Sébastien Haller lijkt zijn uitstekende vorm uit de eerste seizoenshelft helemaal verloren. De 27-jarige centrumspits van Ajax kwam zaterdagavond tegen PEC Zwolle (3-0 winst) voor de vijfde keer op rij niet tot scoren en maakte een weinig zelfverzekerde indruk. Exemplarisch daarvoor was een gigantische misser in de eindfase, waarbij Haller de bal van vijf meter in alle vrijheid over joeg. "Ik mis ook wel een beetje het gif bij hem, hoor, jeetje", zegt Kees Kwakman bij ESPN over de Ivoriaans international.

Erik ten Hag zette Haller in de bekerfinale tegen PSV (2-1 verlies) verrassend op de bank, maar behield de twee wedstrijden daaropvolgend toch weer het vertrouwen in de aanvalsleider. Haller kon dat zaterdag echter geen moment terugbetalen. Dusan Tadic scoorde zelf wél fenomenaal en legde de bal in de slotfase ijzig kalm breed op Haller, die daardoor een simpele intikker geboden kreeg. Haller vuurde echter over. Het leidde tot zichtbare frustratie bij Ten Hag, die zijn gezicht bedekte met zijn handen.

Mario Been zegt in reactie op de flater van Haller dat diens lichaamstaal 'boekdelen spreekt'. "Zijn laatste goal is natuurlijk alweer een tijdje geleden, dat was tegen Feyenoord (3-2 winst, red.), maar dit soort ballen... die mogen er toch wel in, denk ik." In de studio van De Eretribune wordt aangehaald dat Haller geen goal meer maakt sinds Antony geblesseerd is. "Dat Antony weg is heeft toch niks met deze bal te maken?", vindt Been. "Deze maakt de terreinchef ook... Een speler met vertrouwen maakt deze bal, maar je merkt dat dat bij hem op dit moment niet aanwezig is."

Kwakman vindt eveneens dat Haller een gelaten indruk maakt. "Dat is natuurlijk hoe hij is, dat weet ik ook wel", aldus de oud-middenvelder. "Maar hij verliest gewoon vier, vijf kopduels van Mees de Wit en dan denk ik: je bent twee meter! Die lichaamstaal is natuurlijk bij hem altijd aanwezig. Hij maakte tegen Borussia Dortmund de vierde goal... hij draait om en hij loopt weg. Dus het is niet zo dat dat nu opeens anders is, alleen je mist soms gewoon een beetje... Ik zou wel willen zien dat hij zich boos maakt. Met zijn fysiek mag hij in de duels wel wat meer pit gooien."