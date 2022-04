Comfortabel City wint mede dankzij goal Aké en klimt weer over Liverpool

Zaterdag, 30 april 2022 om 20:35

Manchester City heeft de uitwedstrijd tegen Leeds United winnend afgesloten. De ploeg van Josep Guardiola pakte na een klein kwartier de leiding via een kopdoelpunt van Rodri, waarna Nathan Aké in de tweede helft de voorsprong verdubbelde. Gabriel Jesus maakte vijftien minuten voor tijd een derde treffer waarna City de wedstrijd comfortabel kon uitspelen en uiteindelijk uitliep naar 0-4. Door de overwinning nemen the Citizens de koppositie weer over van Liverpool en herstelt de voorsprong van een punt op de rivaal. Daarmee is de spanning in de titelrace in de Premier League met nog vier speelronden op het programma nog altijd om te snijden.

Aké mocht op de linksbackpositie starten bij de bezoekers, terwijl Pascal Struijk in het centrum van de defensie van Leeds terug te vinden was. Het eerste wapenfeit kwam van de thuisploeg. João Cancelo nam de bal aan na een afgeslagen hoekschop van City maar gleed uit, waardoor Rodrigo de bal kon overnemen en richting het doel kon rennen. Raphinha sprintte mee met de Spanjaard, die echter veel te lang deed over de voortzetting en uiteindelijk de bal kwijtraakte aan Ilkay Gündogan. Aan de andere kant wist City wel te scoren. Een vrije trap van Phil Foden kon door een vrijlopende Rodri worden binnengekopt.

We zijn los! ??

Foden neemt de vrije trap en Rodri kopt kundig binnen! ??



Een goed begin van de Citizens waarmee ze de koppositie voorlopig terugpakken ??#ZiggoSport #LEEMCI #MOTD pic.twitter.com/mw6Xihubwu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2022

Na een halfuur kon Junior Firpo uithalen nadat Cancelo een voorzet van Luke Ayling in zijn voeten kopte. De Spanjaard mikte echter over het doel van Ederson. Jesus kreeg enkele minuten een schietkans na een splijtende pass van Cancelo, maar produceerde enkel een rollertje richting Illan Meslier. Op slag van rust kreeg Raheem Sterling nog een opgelegde kans nadat Ayling de bal knullig verspeelde aan zijn tegenstander, maar de vleugelaanvaller stuitte op de inglijdende Struijk.

Nathan Aké met de goal! ??



De Nederlander zet City op een 2-0 voorsprong met een snelle voetbeweging! ??#ZiggoSport #LEEMCI #MOTD pic.twitter.com/3fE4WBXcAz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2022

Tien minuten na rust zorgde Aké voor de tweede goal van City. Een hoekschop van Foden werd door Rúben Dias terug naar het centrum van het strafschopgebied van Leeds gekopt, waar Aké klaar stond om de bal achter Meslier te werken. De Nederlandse verdediger moest even daarna geblesseerd afhaken. Zijn vervanger Oleksandr Zinchenko kon koud op het veld al uithalen nadat een schot van Gündogan geblokt werd, maar de Oekraïner schoot over. Een kwartier voor tijd maakte Jesus aan alle twijfel een einde op Elland Road door na een pass van Foden oog in oog met Meslier koel af te ronden. Cancelo stuitte even voor tijd nog wel op Meslier, terwijl Dias aan de andere kant een doelpunt van Daniel James voorkwam door de bal voor de lijn weg te koppen. Het slotakkoord werd verzorgd door invaller Fernandinho, die met een afstandsschot de hoek vond.

De man in vorm beslist de wedstrijd! ??



Gabriel Jesus krijgt veel vrijheid en faalt niet oog in oog met de keeper! ??#ZiggoSport #LEEMCI #MOTD pic.twitter.com/JoFe0CRVzl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2022