Dusan Tadic bekroont imposant record voor Ajax met kunststukje

Zaterdag, 30 april 2022 om 20:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:40

Ajax heeft zaterdagavond een nieuwe horde genomen op weg naar het landskampioenschap. De Amsterdammers zetten PEC Zwolle aan de hand van heerlijke goals van Dusan Tadic en Davy Klaassen met ruime cijfers opzij: 3-0. Tadic, die met een fenomenaal schot uit de stuit de score opende, pakte tegelijkertijd een indrukwekkend clubrecord: de Serviër kwam 124 keer achter elkaar uit voor Ajax in de Eredivisie, zonder één competitieduel te missen. Het vorige record stond op naam van oud-doelman Gert Bals (123 duels achter elkaar tussen 1965 en 1969). Klaassen scoorde twee keer, waarvan de laatste wonderschoon was. Ajax vergroot het gat tot PSV weer tot zeven punten, terwijl PEC op de zeventiende plek in degradatieproblemen blijft.

Youri Regeer maakte mede door de personele problemen achterin zijn basisdebuut in de Eredivisie, nadat Kenneth Taylor dat een week eerder al deed tegen NEC (0-1 winst). Laatstgenoemde verscheen ook nu aan de aftrap. Ten Hag maakte voorafgaand de opmerkelijke keuze om van het klassieke 4-3-3-syteem af te stappen en met Dusan Tadic en Sébastien Haller als enige aanvallers te beginnen. Mohammed Kudus kwam daarbij in de ploeg als vierde middenvelder.

Al na veertig seconden kreeg PEC Zwolle de grootste kans uit de eerste helft, toen Ajax-doelman zich leek te verkijken op een voorzet van Thomas van den Belt. Daardoor kreeg Chardi Mpindi Landu van dichtbij een gigantische kopkans, maar de jonge aanvaller raakte de bal volledig verkeerd. Ajax maakte eveneens jacht op de openingstreffer, maar de defensie van PEC hield de gelederen behoorlijk gesloten. Ryan Gravenberch produceerde van zeventien meter een rollertje, maar verder werd Kostas Lamprou nauwelijks gedwongen tot reddingen.

Dat veranderde na een half uur spelen, toen Taylor een schitterende dieptepass gaf op Tadic. De aanvoerder van Ajax nam de bal vanaf de rand van het strafschopgebied heerlijk uit de lucht en raakte de verre kruising: 1-0. Het begon daarna wat beter te lopen bij Ajax, maar opnieuw kwamen de bezoekers dicht bij een treffer toen Stekelenburg zich verkeek op een voorzet. Gervane Kastaneer legde vanaf de tweede paal met het hoofd terug, waarna de inlopende Daishawn Redan de bal net achter zich kreeg en zodoende niet in het doel kon tikken. Op slag van rust brak Kudus aan de overzijde over links door in de zestien, om uit een moeilijke hoek hard over te schieten.

Zes minuten na rust verdubbelde Ajax zijn voorsprong, toen Kastaneer zich op eigen helft de bal liet ontfutselen. De bal ging vervolgens snel rond bij de Amsterdammers en Tadic zette laag voor op de ingelopen Jurriën Timber. De verdediger tikte de bal tegen de paal, waarna Klaassen de rebound simpel kon binnenlopen: 2-0. PEC bleef volop meedoen en speelde zich via een combinatie tussen Redan en Kastaneer naar een goede schietkans, die door laatstgenoemde werd verprutst. Aan de andere kant miste Haller vervolgens een gigantische kans door van vijf meter hopeloos over te schieten, nadat Tadic de bal ijzig kalm had klaargelegd. Haller maakte de hele wedstrijd toch al een weinig zelfverzekerde indruk. Klaassen toonde betere vorm door de bal tien minuten voor tijd vanbuiten het strafschopgebied fenomenaal in de kruising te leggen: 3-0.